Fußball „Scheppis“ Heimpremiere

Weil am Rhein. Drei 0:1-Niederlagen nach der Winterpause in Folge: Der SV Weil kommt in dieser so verkorksten Spielzeit einfach nicht auf Touren. Zu allem Ungemach müssen sich die Grenzstädter nach dem 0:1 im Derby gegen den FV Lörrach-Brombach nun auch noch nach unten orientieren.

Ein SV Weil im Abstiegskampf? Das wäre doch der Unbilden zu viel und würde der Leistungsfähigkeit und dem Potenzial keineswegs entsprechen. Wenn auch der FVLB im ewigen Duell das bessere Team war, so zeigte Weil unter seinem neuen Coach Andreas Schepperle doch erste gute Ansätze.

Auch der Nachfolger eines letztlich gescheiterten Maximilian Heidenreich war vom Auftritt seines Teams durchaus angetan: „Keiner hat sich hängen lassen. Der Einsatz war okay. Das stimmt mich für die noch ausstehenden Partien in dieser Saison durchaus optimistisch.“

Noch besser wollen es die Weiler morgen im Heimspiel gegen den FC Freiburg-St. Georgen machen. Der letzte Weiler Erfolg in dieser Saison liegt schon mehr als drei Monate zurück. Es war der 4:2-Heimsieg am 10. Dezember gegen den VfR Hausen. Nun soll es morgen erneut klappen. Dazu bedarf es allerdings im SVW-Team einer Steigerung in der Offensive. Das weiß auch Andreas Schepperle: „Im Derby waren wir im Vorwärtsgang zu harmlos. Das soll nun besser werden.“

Allerdings muss Schepperle im morgigen Heimspiel auf Mannschaftskapitän Fabian Kluge und Michailidis Stergianos verzichten, weil sie im Derby die Gelb-Rote Karte gesehen haben. Doch nicht genug der Vakanzen: So drohen die angeschlagenen Hannes Kaiser und David Groß auszufallen.

Patrick Lauber, der zwei Wochen in den USA weilt, ist ebenfalls nicht dabei. Fehlen wird zudem Dustin Riede, der sich zuletzt ins Team gespielt hat. Er hat sich im Training verletzt.

So muss Schepperle den Kader der „Ersten“ mit Spielern aus der „Zweiten“ auffüllen: Es sind Vincent Knab und Sandro Samardzic.