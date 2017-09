Fußball Schöner Fußball reicht eben nicht

Von Mirko Bähr

Mit nur drei Punkten findet sich der SV Weil nach vier absolvierten Partien auf dem drittletzten Rang. Das ist natürlich nicht die Platzierung, die man im Nonnenholz anpeilt. Vor dem Heimspiel am Samstag, 15.30 Uhr, gegen den SC Wyhl gibt sich Coach Tobias Bächle durchaus enttäuscht. „Die Tabelle ist jetzt noch nicht ausschlaggebend, aber dass wir jetzt schon drei Niederlagen auf dem Konto haben, das ist unnötig.“

Weil am Rhein. Auch bei der Niederlage zuletzt beim SV Kirchzarten, der bis dato das Tabellenende zierte, agierte das Team nicht nach dem Geschmack des Trainers. Es wird vor allem deutlich: „Wir sind zu lieb und zu brav. Wir spielen körperlos, ganz ohne Härte.“ Die fehlende Zweikampfstärke ist das große Problem bei den Blauen. Schöner Fußball reicht eben nicht aus. „Andere Teams kämpfen“, so Bächle.

Diese Eins-gegen-Eins-Duelle hat der Trainer in den Fokus der Trainingseinheiten gestellt. Und auch die Nachlässigkeiten bei ruhenden Bällen, die dann hoch in den Weiler Strafraum segeln, sind ein Thema. „Hier verlassen wir uns immer wieder auf den Mitspieler, als selbst bis zum Ende der Aktion mitzugehen“, hat er erkannt. Das alles wäre ja gar nicht so schlimm, wenn die Weiler ihre Möglichkeiten konsequent in Tore ummünzen würden. „Da wir vorne aber eine Abschlussschwäche aufweisen, macht sich das eben im Ergebnis bemerkbar.“

Bächle behält dennoch die Ruhe. „Das ist wichtig, denn es ist nicht alles schlecht.“ Man spiele sich Chancen heraus, meist mehr und bessere als der Gegner. Indes. Die Treffer erzielen die Kontrahenten. „Kirchzarten kommt dreimal vor unser Tor und macht zwei Treffer.“ Eigentlich stehe man defensiv ganz gut. „Wir lassen nicht viel zu.“

Gegen Wyhl soll vor heimischer Kulisse wieder mal ein Erfolgserlebnis eingefahren werden. Und dafür will Bächle das Spielsystem etwas ändern. Was das Personal anbelangt, so sieht es weiter eher „düster“ aus. Sprich: Es fehlen immer noch eine Vielzahl an Kickern. Neben Yannik Weber, dem Kapitän der Truppe, und Vincent Knab sind auch die Nachwuchsakteure (noch) nicht an Bord. Verletzungsbedingt muss der Neuzugang vom SC Lahr, Mergim Avdijaj, passen. „Ausgerechnet er ist ein harter Zweikämpfer und auch schon etwas älter, und damit einer, der vorangehen kann“, lässt Weils Trainer Tobias Bächle wissen.