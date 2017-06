Fußball Schützenfest im Grütt

Lörrach (nod). Der FV Lörrach-Brombach III kann eigentlich schon vor dem Rückspiel mit den Planungen für die Kreisliga A beginnen. Die Dritte des Verbandsliga-Aufsteigers, Vize der Kreisliga B, Staffel 1, gewann gestern nämlich das erste Aufstiegsspiel gegen den SV Eichsel ,Vize der Kreisliga B, Staffel 2, vor rund 300 Zuschauern überaus deutlich mit 6:0 (3:0)

Trotz zahlreichem Anhang hatten die Gäste gegen den FV Lörrach-Brombach III, der mit Thomas Wasmer, Angelo Di Palma aus der Landesliga-Mannschaft und Torhüter Marco Hermann aus der „Zweiten“ antrat, nicht den Hauch einer Chance. Herausragend waren beim Gastgeber die Auftritte von Thomas Wasmer und Frank Malzacher. Wasmer, der in der „Ersten“ das Tor hütet, begeisterte in der „Dritten“ auf der Mittelstürmer-Position, erzielte drei Tore. Malzacher zog die Fäden im Mittelfeld, war in der Zentrale Dreh- und Angelpunkt. Und auch im Tor stand mit Marco Hermann ein Könner seines Fachs.

Bereits zur Pause führte der FVLB III komfortabel mit 3:0. Und nach der Pause lochten die Gastgeber noch dreimal ein.

Der SV Eichsel war mit der Höhe der Niederlage noch gut bedient. Alleine Di Palma hätte vier oder fünfmal treffen müssen.

Tore: 1:0 (4.) Wölfle, 2:0 (16.) Wasmer, 3:0 (26.) Di Palma, 4:0 (49.) Wasmer, 5:0 (68.) Di Palma, 6:0 (80.) Wasmer. SR: Brendle (Freiburg). Z.: 300.