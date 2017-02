Weil am Rhein (pd/nod). Thomas Schwarze bleibt Trainer des Bezirksligisten SV Weil II. Am Donnerstag dieser Woche einigten sich Klub und Schwarze auf eine weitere gemeinsame Saison.

Thomas Schwarze ist seit 2015 Trainer der Bezirksligamannschaft und knüpfte in seiner bisherigen Amtszeit nahtlos an die erfolgreichen Platzierungen der vergangenen Spielzeiten an. Nach der Vizemeisterschaft im letzten Jahr sicherte sich die „Zweite“ zuletzt die Herbstmeisterschaft und überwintert nun als Tabellenführer in der Bezirksliga Hochrhein.

Die Zusammenarbeit mit dem 46-jährigen Weiler Urgestein wird nun 2017/2018 fortgesetzt.