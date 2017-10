Fußball Selbst der Trainer ist perplex

Von Fabian Schreiner

Dank des magischen Dreiecks hat der FV Haltingen einen Kantersieg gegen den TuS Lörrach-Stetten gefeiert. Außerdem hat der Aufsteiger einen neuen Trainer präsentiert. Im Tabellenkeller darf sich der SV Weil III wieder Hoffnungen machen. Die Grenzstädter haben ihren ersten Saisonsieg eingefahren.

Lörrach. Auf Marvin Stöhr und die Brüder Erxhan und Ersan Mehmeti ist Verlass. Das Offensiv-Trio des FV Haltingen markierte 23 der 32 Treffer. Beim 5:1 gegen Lörrach-Stetten trumpften einmal mehr alle drei auf. „Die Mannschaft hat sehr diszipliniert gespielt. Wir waren gnadenlos“, resümiert Norman Rueb, der Sportliche Leiter, nach der Partie. Zu Beginn hatte der Gast ein leichtes Übergewicht. Doch nach dem Führungstreffer nach 35 Minuten übernahm Haltingen das Kommando. „Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung“, so Rueb. Der Aufsteiger hat damit Stetten in der Tabelle überholt und rangiert auf Platz zwei. Außerdem freuen sich die Haltinger Verantwortlichen auf ein altbekanntes Trainergesicht.

Ralf Eckert wird die Mannschaft wieder coachen. Der Meistertrainer war bereits bis zum Saisonende 2016/2017 Trainer im Rebgarten. Danach legte er eine fußballerische Pause ein. „Ralf ist ein absoluter Glücksgriff für uns. Der Kontakt mit dem Verein ist nie abgebrochen“, lässt Rueb wissen.

Der SV Herten ist die einzige Mannschaft, die noch keine Niederlage auf dem Konto stehen hat. Jetzt verbuchten die Schützlinge von Thorsten Szesniak den siebten Saisonsieg. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger beträgt bereits sechs Zähler.

2:2-Unentschieden endete das Derby zwischen dem SV Nollingen und dem SV Karsau. „Die Zuschauer haben ein tolles Spiel mit Spannung bis zum Schluss gesehen. Da war Feuer drin“, bilanziert Karsau-Trainer Wilfried Zäh. Die erste Halbzeit war noch torlos. Nach dem Pausentee drückten beide Teams aufs Gaspedal. Tobias Eder und Yannick Dold brachten Nollingen mit 2:0 in Front. „Meine Spieler haben sich aufgebäumt und durch einen Doppelschlag sind wir zum Ausgleich gekommen“, freut sich Zäh. Besonders das Tor von Dennis Wolf hatte es in sich. Der Linksfuß hämmerte den Ball aus gut 40 Metern in die Maschen. Der FC Steinen-Höllstein ist im Soll. Einziger Torschütze beim 1:0-Heimsieg gegen den FV Fahrnau war Altmeister Arben Zogaj. „Da hat er seine Routine ausgespielt“, schildert Trainer Torsten Griesshammer. Im ersten Abschnitt vergaben beide Teams gute Torgelegenheiten. „In den zweiten 45 Minuten haben wir auf ein Tor gespielt. Wir haben es allerdings verpasst, nachzulegen. Das war unser Manko.“

Der Bann ist gebrochen. Der SV Weil III hat die ersten drei Zähler in der Tasche. Mit 5:1 schlug die Viteritti-Elf den FC Hausen. „Nach dem Rückstand haben wir aufgedreht. Ich war selbst perplex, wie gut es die Jungs gemacht haben. Spielerisch sind wir dominant aufgetreten, und vor dem Tor waren wir eiskalt“, strahlt Viteritti.

Sein Gegenüber Atilla Ürgen ist über das Ergebnis selbstverständlich nicht begeistert. „15 Minuten war wir von der Rolle. Danach war das Spiel gelaufen.“