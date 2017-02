Lörrach (mib). Eine Woche vor dem ersten Punktspiel nach der Pause gegen die SF Elzach-Yach hat Landesliga-Spitzenreiter sein Testmatch gegen den FC Black Star Basel mit 0:2 verloren. Einen Erfolg dagegen gab es an der Personalfront. So präsentiert der Verbandsligist in spe mit Witali Semenschuk seinen ersten Neuzugang für die kommende Runde.

Der Kader für die Saison 2017/2018 nimmt bereits konkrete Formen an. Die Gespräche mit den aktuellen Kaderspielern im Hinblick auf die Verbandsliga (Schleith: „Der Aufstieg ist nicht ganz abwegig und erscheint durchaus als machbar“) verliefen bislang zur Zufriedenheit von Sportchef Martin Aßmuth, Vizepräsident Bernd Schleith und Cheftrainer Ralf Moser.

„Fast alle Akteure haben die Bereitschaft signalisiert, den gemeinsamen Weg fortzusetzen und dem Verein längerfristig zur Verfügung zu stehen. Die Jungs wollen sich in der höherklassigen Verbandsliga beweisen und arbeiten konzentriert auf dieses Ziel hin. Unwägbarkeiten gibt es nur bei den Studenten, die unter Umständen keinen Studienplatz in der Nähe finden“, macht Schleith klar.

Und mit Witali Semenschuk steht nun auch der erste Neuzugang für die kommende Spielzeit fest. Der 24-jährige Angreifer trug von 2013 bis 2015 schon das Trikot des FVLB, nachdem er vom FC Zell ins Grütt gewechselt war und dort zwei Jahre lang zu den Leistungsträgern zählte. Wegen seines Studiums in Düsseldorf schloss sich der „wuchtige Angreifer“ in den beiden letzten Spielzeiten dem rheinländischen Landesligisten VfL Benrath an. Nach Beendigung seines Studiums im Mai wird Semenschuk wieder zurückkehren.

Gegen den Tabellenneunten der Schweizer 1. Liga schlug nach 90 Minuten eine 0:2-Niederlage zu Buche. Coach Ralf Moser sah ein „intensives Spiel“ und einen „guten, ambitionierten Gegner“. Am Ende hätten „Ungenauigkeiten“ in einzelnenen Aktionen ein besseres Resultat verhindert. „Da sollten wir uns unbedingt verbessern“, erklärt Moser.