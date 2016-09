Nachrichten-Ticker

22:14 UN-Hilfskonvois für Syrien warten auf Erlaubnis vom Regime

Aleppo/Genf - Drei Tage nach dem Beginn einer Waffenruhe in Syrien warten UN-Hilfskonvois weiter auf grünes Licht der Regierung in Damaskus zur Versorgung notleidender Menschen. Dutzende Lastwagen mit Hilfsgütern für den von Rebellen gehaltenen Osten der Großstadt Aleppo und weitere belagerte Gebiete stünden bereit, sagte der UN-Syrienbeauftragte Staffan de Mistura. "Doch wir haben die Passierscheine noch nicht bekommen, dies muss sofort geschehen." Bei Luftangriffen auf IS-Gebiet im Osten Syriens sind nach Angaben von Aktivisten unterdessen mindestens elf Zivilisten getötet worden.

22:11 Gabriel spricht mit Trudeau über Ceta

Montreal - Die EU und Kanada arbeiten nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums an Präzisierungen zum Freihandelsabkommen Ceta. Minister Sigmar Gabriel und Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau sprachen darüber in Montreal. Es ging nach Angaben des Ministeriums um die Bereiche Investitionsschutz, Arbeitnehmerrechte und öffentliche Dienstleistungen. Die SPD will am Montag bei einem Konvent in Wolfsburg ihre Position zu Ceta abstecken. Teile des linken Flügels lehnen das Abkommen in seiner jetzigen Fassung ab.

20:52 Mainz verpasst Auftaktsieg in der Europa League: 1:1 gegen St.Etienne

Mainz - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat einen Auftaktsieg in der Europa League knapp verpasst. Nach einem Gegentor von Robert Beric in der 88. Minute musste sich die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt mit einem 1:1 gegen den französischen Club AS St. Etienne begnügen. Die Mainzer waren vor 20 275 Zuschauern durch Kapitän Niko Bungert in der 57. Minute in Führung gegangen. Weitere Gegner der Mainzer in der Gruppe C sind FK Qäbälä aus Aserbaidschan und der belgische Traditionsclub RSC Anderlecht.

20:49 Leibarzt attestiert Trump "glänzende körperliche Verfassung"

Washington - Der US-Medienzirkus um den Gesundheitszustand der Präsidentschaftskandidaten geht weiter: Nach Hillary Clinton hat auch ihr Gegenkandidat Donald Trump seine Gesundheitsakte geöffnet. Wenig überraschend attestiert sein langjähriger Arzt Harold Bornstein dem 70-Jährigen, in "glänzender körperlicher Verfassung" zu sein. Trump rauche nicht und trinke keinen Alkohol, habe einen leicht erhöhten Blutfettwert und sei mit 107 Kilogramm bei 1,90 Meter Körpergröße ein bisschen zu dick, heißt es in dem Brief, der der "Washington Post" vorlag. Insgesamt sei er aber völlig gesund.

20:04 Merkel: "Pressefreiheit braucht den Mut engagierter Reporter"

Potsdam - Kanzlerin Angela Merkel hat den italienischen Anti-Mafia-Autoren Roberto Saviano als mutigen Kämpfer für die Pressefreiheit gewürdigt. "Wir alle können kaum ermessen, welche Ängste Sie ausstehen, während Sie im Verborgenen leben müssen", sagte Merkel in Potsdam in ihrer Rede zur Verleihung des Medienpreises M100 an Saviano. Der Kampf für die Pressefreiheit erfordere den Mut engagierter Reporter. Saviano hatte in seinem auch verfilmten Welterfolg "Gomorrha" die Umtriebe der Camorra, der neapolitanischen Form der Mafia beschrieben. Seitdem lebt er unter Personenschutz.