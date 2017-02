Nachrichten-Ticker

23:56 Präsident Peña Nieto: "Mexiko ist zum Wettstreit bereit"

Mexiko-Stadt - Angesichts der angespannten Beziehungen zu den USA hat der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto an den Nationalstolz seiner Landsleute appelliert. Mexiko sei zum Wettstreit bereit - mit wem auch immer und wo auch immer. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump hat sich das Verhältnis der Nachbarländer deutlich verschlechtert. Trump will eine Grenzmauer bauen und Millionen illegaler Einwanderer abschieben. Zudem droht er mit Strafzöllen gegen in Mexiko gefertigte Produkte und stellt das Nordamerikanische Freihandelsabkommen in Frage.

23:54 FC Bayern und RB Leipzig vor Heimaufgaben

München - Mit einem Heimsieg im Nord-Süd-Klassiker gegen den Hamburger SV will Spitzenreiter Bayern München seinen Verfolger RB Leipzig auf Distanz halten. Der Rekordmeister hat fünf Punkte Vorsprung auf die Sachsen, die heute den 1. FC Köln empfangen. Hertha BSC erwartet die Frankfurter Eintracht. Borussia Dortmund steht beim SC Freiburg vor einer kniffligen Auswärtsaufgabe. Bayer Leverkusen peilt gegen den FSV Mainz 05 einen Sieg an. Schlusslicht Darmstadt 98 kann nur mit einem Sieg gegen den FC Augsburg wieder ein bisschen Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen.

22:51 Scorsese zieht Parallelen zwischen "Taxi Driver" und Terroristen

Dublin - Hollywood-Regisseur Martin Scorsese hat radikalisierte Menschen in der arabischen Welt mit dem Anti-Helden aus seinem Welterfolg "Taxi Driver" verglichen. Die Nachwirkungen des Irakkrieges im Jahr 2003 hätten "Tausende und Abertausende Travis Bickles' hervorgebracht", sagte er. Der Taxifahrer und Einzelgänger Travis Bickles, gespielt von Robert De Niro, hatte sich in dem Film von 1976 aus Abscheu über die New Yorker Halbwelt immer mehr in Frust, Wut, Hass und Gewalt gesteigert. Der Film endet blutig. Es sei eine beängstigende Zeit, sagte Scorsese über die politische Lage.

22:48 Pelés Sohn muss über zwölf Jahre ins Gefängnis

São Paulo - Der Sohn von Fußball-Legende Pelé, Edson Cholbi do Nascimento, muss ins Gefängnis, um eine über zwölfjährige Haftstrafe zu verbüßen. Der 46-jährige frühere Profitorwart wurde der Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogengeschäften für schuldig befunden. Das urteilte ein Gericht im brasilianischen São Paulo. Er war dafür bereits 2014 verurteilt worden, damals sogar zu 33 Jahren. Nach einer Revision war er bis zur Entscheidung aber auf freiem Fuß. Nun wurde die Strafe auf 12 Jahre und 10 Monate reduziert.

22:42 New Yorker Aktienmarkt schließt nach Rekordserie kaum verändert

New York - Nach seiner zehntägigen Rekordserie ist der Dow Jones Industrial kaum vom Fleck gekommen. Er legte um 0,05 Prozent auf 20 821,76 Punkte zu. Auf Wochensicht stieg er um knapp 1 Prozent, in der zehntägigen Rekordserie hatte er in der Spitze fast 4 Prozent zugelegt. Von zwischenzeitlichen Kursgewinnen ist dem Euro nichts mehr geblieben: Im New Yorker Handel rutschte die europäische Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief von 1,0557 US-Dollar, nachdem es zuvor zeitweise bis auf 1,0618 Dollar nach oben gegangen war.