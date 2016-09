Der FV Lörrach-Brombach gehört spätestens nach dem vierten Saisonsieg zu den heißen Anwärtern für einen Platz ganz vorne. Am fünften Landesliga-Spieltag hatte der SV Kirchzarten mit 1:2 (1:2) das Nachsehen. „Der Sieg ist verdient, wenn man alles zusammen addiert“, resümierte Trainer Ralf Moser. Der große Pluspunkt ist die Defensive. So kam der hochgelobte Angriff der Gäste nur zu drei guten Tormöglichkeiten.

Neben der starken Abwehrarbeit, die Gastgeber beschäftigten den Ballführenden sofort, passte in den ersten 45 Minuten auch das Spiel nach vorne. Früh deutete sich an, dass der FVLB einen überragenden Mann in der Offensive besitzt: Nils Mayer. Geschickt setzte er seinen Körper ein, war so Anspielstation Nummer eins. Er legte die Bälle perfekt ab, um dann selbst mit Geschwindigkeit in die Strafraum zu stoßen.

Nach sechs Minuten scheiterte sein Sturmpartner Daniel Briegel, dann verfehlte Mayer in Minute neun knapp per Kopf, ehe es Matthias Horn aus der Distanz probierte. Horn, der in der vergangenen Runde noch in der Kreisliga A die Kickschuhe schnürte, erhielt den Vorzug vor Antonius Tran. „Er hat sich durch seine Leistungen in der Zweiten und im Training aufgedrängt“, so Moser, der in Halbzeit eins nur einen Schreckensmoment verdauen musste, als Axel Damjanov nach 13 Minuten das Leder am Tor vorbeischoss.

Vor der Trinkpause nach einer halben Stunde wurde Mayer ein Treffer wegen angeblicher Abseitsposition nach einem Standard aberkannt. Nach dem Auffüllen der Energiespeicher zählte der Treffer. Mayer machte den Ball fest, bediente Briegel, der erneut seinen bulligen Mitspieler in Szene setzte. Mit einem Kopfball knapp über der Grasnarbe erzielte der FVLB-Stürmer die Führung. Zwei Minuten später schaltete Briegel nach einem Ballverlust des Gegners am schnellsten, über Mayer gelangte der Ball wieder zu Briegel, der nach 37 Minuten zum 2:0 erhöhte.

Die verdiente Pausenführung? Nein. Denn in der dritten Minute der Nachspielzeit sorgte der einzige kapitale Fehler des FVLB für den Anschlusstreffer. Jungspund Roberto Billeci passte den Ball vielleicht einen Tick zu lasch zu seinem ebenso jungen Keeper Dominik Lüchinger zurück. Marco Gutmann sprintete dazwischen und zog durch. Lüchinger, der den Ball wohl über den ausgestreckten Fuß des Gegners chippen wollte, zog so den Kürzeren.

Dieser Treffer war nach Wiederbeginn noch drin in den Köpfen der Hausherren. Sie wirkten gehemmt. „Danach waren wir von der Rolle. Es schien, als hätten die Jungs weiche Knie“, ließ Moser wissen. Viel zu hektisch agierte der FVLB, während Kirchzarten auch eine Schippe drauf legte.

Die Vorentscheidung auf dem Fuß hatte nach 51 Minuten Mayer. Aus sieben Metern schob der den Ball nicht ins leere Tor, sondern nur ans Außennetz. „Das gibt es halt mal“, konnte er den Fehlschuss locker nehmen, denn ein Treffer fiel nicht mehr. Während der Gast durch Damjanov per Kopf in Minute 59 einmal gefährlich wurde, hatte der FVLB zwei Chancen ausgelassen. Marvin Müllers Schuss wurde in der 72. Minute von Raphael Baumann gerade noch um den Pfosten gelenkt. Sechs Minuten später parierte er einen Lupfer von Mayer.

Die Stimmung trübte etwas der Platzverweis für Gianfranco Disanto, der im Derby beim SV Weil zuschauen muss. Disanto ließ sich nach einem Zweikampf am Boden liegend und nach einem Gerangel mit Maximilian Hevler zu einer Tätlichkeit hinreißen. Warum allerdings der SVK nicht bestraft wurde, blieb das Geheimnis des alles andere als souverän leitenden Schiris Robin Auer (Konstanz).

„Wir haben noch genug Arbeit vor uns. Dazu zählt, dass man den Ball, wenn es brenzlig wird, auch mal wegschlagen darf und nicht immer die spielerische Lösung suchen muss“, machte Moser nach Spielende klar, ohne dabei aber seinen jungen Akteuren einen Vorwurf zu machen. „Wir hatten drei Spieler auf dem Feld, die in der vergangenen Runde noch in der A-Jugend gekickt haben. Die brauchen noch etwas. Sie müssen cleverer werden.“