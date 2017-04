Fußball Sieg(in)!

Von Mirko Bähr

Dass am Ende Tim Siegin trifft, den Derbysieg des VfR Bad Bellingen beim Gastspiel in Wittlingen klar macht und den FCW die zweite Niederlage in Serie zufügt, das war doch irgendwie abzusehen. Denn: Der technisch sehr versierte Linksaußen drückte dem emotionalen, zuweilen hektischen Match auf dem neuen kleinen Kunstrasen den Stempel auf.

Wittlingen. Diese Nachholpartie erinnerte des Öfteren an ein Tischtennismatch. Es ging hin und her – Ping-Pong! Ruhiges, geordnetes Kurzpassspiel war unter diesen Voraussetzungen Fehlanzeige. Beide Teams probierten es mit langen Bällen in die Spitze. Immer dann hatte das Team Vorteile, das sich die Abpraller beziehungsweise Ablagen schnappte.

Gut 300 Zuschauer hatten sich um das Spielfeld versammelt, sorgten unter Flutlicht für echte Derby-Atmosphäre. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Nicht selten ging es auf die Knochen. Emotionen und Hektik kamen immer wieder hoch. Auch, weil der Unparteiische Marcel Buuck (Bad Krozingen) mit seinen Zweikampf- bewertungen oft daneben lag. Eine klare Linie vermisste man bei ihm. Leon Dickau vom VfR hätte beispielsweise nach einer Gelben Karte frühzeitig zumindest mit der Ampelkarte vom Feld gemusst. Bereits verwarnt ließ er sich zu Beginn der zweiten Hälfte an der Seitenauslinie auf ein Scharmützel mit Timo Glattacker ein. Die Rote Karte für Kai Schillinger (VfR) in der 84. Minute, als er gegen Niclas Klein einen Tick zu spät kam, war dagegen doch etwas hart.

Die Wittlinger waren alles andere als einverstanden mit der Leistung des Referees. „Es gab gravierende Fehlentscheidungen, ich bin überhaupt nicht zufrieden“, war Coach Tiziano Di Domenico mächtig angesäuert. Dabei spielte er vor allem auf zwei Szenen an: In der 40. Minute pfiff Buuck ein vermeintliches Foul von Alexander Herbst im Luftkampf außerhalb des Fünf-Meter-Raums gegen VfR-Keeper Patrick Büchin ab. Glück für die Gäste, denn Büchin faustete bei diesem normalen Zweikampf schlicht am Ball vorbei. Hannes Hofstetter, der den Abpraller im Tor versenkte, konnte nur kurz jubeln.

Auch das entscheidende Tor in der 78. Minute sei eher Abseits gewesen, als die zuvor zurückgepfiffene Angriffsaktion von Benedict Schneider, wie Di Domenico feststellte. Der Reihe nach: In der 77. Minute ging es rund. Ein klares Foulspiel im Mittelfeld von FCW-Akteur Davide Ratto an Siegin wurde vom Schiri nicht geahndet, dann gab es den langen Ball auf Schneider, der einen Sprint aus dem Mittelfeld in die Spitze hinlegte und kurz darauf wegen angeblicher Abseitsstellung austrudelte – ein fragwürdiger Pfiff.

Dieser blieb nach einem langen Ball in die Spitze wenige Sekunden später aus, als Siegin auf und davon flitzen und mit einem platzierten Flachschuss Aykut Kaya keine Chance ließ (78.).

Gute Chancen hatten die Wittlinger gleich zu Beginn durch Glattacker, nach einem Distanzschuss von Daniel Stammler (26.), durch Hofstetter (46.) und in der Schlussphase durch Herbst (88.) und David Stiefvater (91.). Aber auch der VfR war durch Siegin (12.), Maximilian Lais (15.) und Tim Schillinger (66.) nah dran.

„Am Ende hätte es auch 4:4 ausgehen können“, fasste Di Domenico zusammen. „Zum zweiten Mal in Folge waren wir nicht die schlechtere Mannschaft und haben verloren. Es ist das erste Mal, dass wir in dieser Saison nach einer Niederlage nicht mit einem Sieg geantwortet haben. Das ist nicht schön, aber Teil der Entwicklung.“

Große Freude dagegen im Bad Bellinger Lager: „Derbysieger“, skandierten die Kicker noch, als das Flutlicht abgeschaltet wurde. „Anhand der klareren Chancen geht der Sieg in Ordnung. Das war ein Bonusspiel für uns, wir sind mit den drei Punkte nun auf zehn Punkt gegenüber Waldshut davongezogen", meinte Trainer Werner Gottschling, der nun beruhigt seinen Kurztrip nach Barcelona in Angriff nehmen kann. „Wir haben den Kampf angenommen und auch noch spielerische Qualität an den Tag gelegt.“

Für den FCW besteht gleich am Samstag die Chance auf Wiedergutmachung. Der SV Buch ist zu einem weiteren Nachholspiel ab 16.30 Uhr zu Gast. „Wir wollen gewinnen“, macht Di Domenico klar. Nur mit welchen Kickern, das steht noch nicht ganz fest. „Wir gehen jetzt auf dem Zahnfleisch“, so Di Domenico. Torwart Nummer vier in dieser Saison, Aykut Kaya, hat sich eine Zerrung zugezogen und Timo Kronenberger muss wohl mit einem dicken Knöchel passen. Niclas Klein verabschiedete sich zum Studium.

FC Wittlingen - VfR Bad Bellingen 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 (78.) Siegin. SR. Buuck (Bad Krozingen). Z.: 300. Rote Karte: Kai Schillinger (84./VfR) wegen groben Foulspiels.