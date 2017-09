Fußball Sturmlauf fehlt die Effizienz

Von Uli Nodler

Was für ein Auftritt gestern im heimischen Grütt. Das 1:7 beim Titelanwärter Freiburger FC ist nur noch Schall und Rauch. Der FV Lörrach-Brombach begeisterte mit einem Offensivfeuerwerk, das die rund 220 Zuschauer zumindest eine Stunde lang immer wieder zu Szenen-Applaus animierte. Mit dem 4:2 war der SV Endingen am Ende bestens bedient.

Lörrach. Die Gastgeber hatten gegen die lediglich physisch beeindruckenden Kaiserstühler gut und gerne auch doppelt so hoch gewinnen können.

„Keine Frage, die Mannschaft hat sich heute für die 1:7-Klatsche rehabilitiert. Das war über weite Strecken ein sehr guter Auftritt. Leider haben wir dem Gegner zwei Tore geschenkt“, so der Kommentar von FVLB-Trainer Ralf Moser nach dem bärenstarken Auftritt seiner Jungs.

Nach 35 Minuten sah es nach einem Debakel für den SV Endingen aus. 3:0 führte der FV Lörrach-Brombach gegen einen Gast, der in der Rückwärtsbewegung von einer Verlegenheit in die andere taumelte. Die SVE-Innenverteidiger Manuel Gleichauf und Yannick Lawson wurden von den drei FVLB-Spitzen Nils Mayer, Buba Ceesay und Daniel Briegel schwindlig gespielt. Vorzüglich klappte das Umschaltspiel der Moser-Schützlinge. Bei Ballgewinn ging’s im Höllentempo nach vorne. Allerdings fiel das FVLB-Führungstor in der 15. Minute nach einer Standardsituation. Patrice Glaser, der mit vielen gescheiten Pässen und großem Laufpensum im offensiven Mittelfeld glänzte, zirkelte einen Freistoßball in den Endinger Strafraum, wo Mayer Keeper Ron Fahlteich mit einem Kopfball ins lange Eck bezwang.

Zwei Minuten später fielen sich die FVLB-Cracks erneut in die Arme. Ceesay und Briegel luchsten dem sichtlich überforderten Gleichauf die Kugel ab, liefen im Duett aufs Endinger Gehäuse zu. Letztlich bugsierte Briegel die Kugel zum 2:0 ins Netz. Danach spielten sich die Gastgeber in einen Rausch, ergötzten sich aber zuweilen zu sehr an ihrem Sturm und Drang. So Briegel in der 19. Minute, als er alleine auf Fahlteich zustürmte, dabei aber den mitgelaufenen Ceesay übersah. Statt den Ball quer zu legen, scheiterte der FVLB-Linksaußen am Endinger Keeper. Zwei Minuten später schoss Mayer nach einem weiteren Freistoßball von Glaser Fahlteich aus vier Metern an. Schließlich fiel das 3:0 aber doch noch. Nach einem Steilpass von Glaser umkurvte Ceesay (34.) Fahlteich und schob den Ball ins leere Tor.

Eine Slapstick-Einlage der beiden FVLB-Innenverteidiger Robert Bileci und David Bosek bescherte dem SV Endingen aus dem Nichts das erste Tor (36.). Billeci spielte einen Freistoß am rechten Strafraumeck auf Bosek. Doch der wendete sich ab. Torres schnappte sich die Kugel, bediente Florian Metzinger, der den Ball ins leere Tor spedierte. Dumm gelaufen für den FVLB. Doch die Gastgeber zeigten sich nur kurz irritiert.

Nach dem Wechsel zündeten sie bis zur 60. Minute erneut ein Offensivfeuerwerk. In der 53. Minute umkurvte Ceesay die Endinger Abwehrspieler wie Slalomstangen und überwand Fahlteich zum zweiten Mal an diesem Tag. Berauscht von seinen eigenen Dribbelkünsten vergaß der Gambier allerdings bei seinen weiteren erfolgsversprechenden Torannäherungen die besser postierten Mitspielen. So stand es nach 68 Minuten statt 7:1 lediglich 4:2, weil der SV Endingen in der 68. Minute ein Elfmetergeschenk von Schiedsrichter Michael Kempter zu einem zweiten Treffer nutzte.

Mehr Unheil richteten die Kaiserstühler trotz weiterer Chancen aber nicht an. So blieben die drei Punkte hochverdient im Grütt. „Buba Ceesay hat heute den Unterschied gemacht. Ihn haben wir überhaupt nicht in den Griff bekommen“, kommentierte Endingens Trainer Bernd Lupfer die Niederlage.