Fußball SV Weil III feiert Ligaverbleib

Eschbach (nod). Für den SV Weil gibt es in der aktuellen Saison doch noch eine Menge zu feiern. So herzten sich am späten Mittwochabend die Spieler der „Dritten“, weil sie auch das zweite Abstiegsrelegationsspiel der Kreisliga A beim SV Eschbach gewonnen hatten. Die Gäste aus der Grenzecke setzten sich mit einem souveränen Auftritt beim Hochrhein-Klub mit 3:0 durch.

Durch den Ligaverbleib der dritten Mannschaft durfte auch die „Vierte“ des SV Weil jubeln. Der Meister der Kreisliga C, Staffel 1, darf nun in die Kreisliga B aufsteigen.

Der Schlüssel zum Erfolg war zum einen das Mitwirken von Witalij Arsentjew, Patric Lauber, Dustin Riede und Kyriakos Stergianos aus der zweiten und ersten Mannschaft des SVW und zum anderen die hervorragende Defensivleistung. „Unser Konzept ist voll aufgegangen. Die Jungs haben es hervorragend gemacht“, lobte Weils Coachs Franco Vitteriti.

Der Führungstreffer für den SV Weil fiel in der 34. Minute. Nach toller Vorarbeit von Kyriakos Stergianos „lochte“ Ibrahim Mohammad ein. Entschieden war das Match nach der 64. Minute durch einen Doppelpack von Witalij Arsentjew. Ihre einzige hochkarätige Torgelegenheit ließ der SV Eschbach in der 61. Minute liegen. Es wäre der 1:2-Anschlusstreffer gewesen, doch Frank Arzner scheiterte mit einem Foulelfmeter an Keeper Vladimir Lazarov. Schon im Hinspiel hatte Eschbach einen Elfer verschossen. Damals war Lothar Lehmann der Unglücksrabe gewesen.

Tore: 0:1 (34.) Mohammad, 0:2 (58.) Arsentjew, 0:3 (64.) Arsentjew. SR: Ralf Brombacher (Kandern). Z.: 300. Gelb-Rote Karte: Yasar Duran (78./SV Eschbach). Bes. Torwart Lazarov (61./SV Weil III) pariert einen Foulelfmeter von Arzner.

SV Weil III: Lazarov - Lauber, Riede, Gasenzer, Thomas Schwarze (80. Bernardo do Amaral), Kern, Albiker, Brestrich (66. Tok), Mohammad (75. Schrempp), Arsentjew, Stergianos (84. Parente).