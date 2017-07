Fußball SV Weil morgen der klare Favorit

Huttingen (nod). Für fünf Vereine aus dem Bezirk steht bereits die erste Pflichtaufgabe auf dem Programm. Sie bestreiten am morgigen Samstag die Qualifikation zum Südbadischen Vereinspokal. Dabei gibt es gleich zwei bezirksinterne Vergleiche. Zum einen empfängt A-Kreisligist FC Huttingen den Bezirksligisten SV Jestetten, zum anderen tritt Landesligist SV Weil beim Bezirksliga-Absteiger SV Herten an. Vor einer hohen Hürde steht der FSV Rheinfelden beim Landesliga-Auswärtsduell gegen den FC Hilzingen. Alle drei Partien beginnen um 17 Uhr.

In Huttingen rechnet man sich gegen den ligenhöheren Gegner aus Jestetten durchaus eine Siegchance aus. „Im vergangenen Bezirkspokal-Wettbewerb sind wir auch auf Jestetten getroffen und haben nur knapp verloren. Diesmal wollen wir es noch besser machen und mit einem Heimsieg in die Hauptrunde einziehen“, sieht Huttingens Vorsitzender Michael Frey der Pokalaufgabe zuversichtlich entgegen. Bis auf die beiden Langzeitverletzten Kai Budinik und Florian Wunderle (beide Kreuzbandriss) steht der Huttinger Kader für dieses Pokalspiel auf Verbandsebene zur Verfügung. „Es wäre natürlich eine prima Sache, wenn wir am übernächsten Wochenende ein weiteres Heimspiel in der Hauptrunde des Südbadischen Vereinspokals bestreiten könnten“, betont Frey.

Der SV Weil sieht sich morgen beim SV Herten in der klaren Favoritenrolle. In der Vorbereitung sind beide Mannschaften schon einmal aufeinandergetroffen. Da gewann der Landesligist deutlich.

Weils Coach Tobias Bächle hat bis auf Sascha Strazzieri (gesperrt), Sandro Samardzic (verletzt) und Leon Chrobok (Urlaub) für dieses Pokalspiel keine Ausfälle zu beklagen. „Wir sind der Favorit. Und dieser Rolle wollen wir auch gerecht werden“, sagt Coach Bächle.

Jeremy Stangl, Rheinfeldens Goalgetter, fällt für die Pokalpartie in Hilzingen aus. Außerdem fehlen die Neuzugänge Jens Morawski und Nicola Necitin. Dennoch gibt sich FSV-Spielausschus Joachim Sperker zuversichtlich: „Wir haben uns fest vorgenommen, die erste Pokalhauptrunde zu erreichen.