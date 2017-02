Weil am Rhein (fas). Beim SV Weil war in der vergangenen Woche so einiges los. Zunächst gingen die Schützlinge von SVW-Trainer Maximilian Heidenreich beim FC Auggen mit 0:6 unter. Zudem wurde am Donnerstag Tobias Bächle als neuer Trainer vorgestellt. Er wird den Landesligisten ab der kommenden Saison coachen.

Am Samstagnachmittag wurde dann wieder Fußball gespielt auf dem Kunstrasenplatz im Nonnenholz. Der Schweizer Fünftligist SC Binningen war zu Gast beim SVW. Die Grenzstädter präsentierten sich von einer ganz anderen Seite als noch vor Wochenfrist. Verdient stand es nach 90 Minuten 3:1 für die Gastgeber. Sascha Strazzeri markierte nach einem abgefälschten Schuss den 1:0-Führungstreffer. Kapitän Fabian Kluge erhöhte nach einem Konter noch in der ersten Hälfte auf 2:0. Weil kontrollierte die Partie überweite Strecken und ließ den Ball in ihren Reihen laufen. Nachdem den Binningern in der Vorwärtsbewegung ein Abspielfehler unterlaufen war, durfte sich auch Almin Mislimovic zu Beginn der zweiten Halbzeit in die Torschützenliste eintragen lassen. Schließlich traf Binningen noch zum 3:1-Endstand.