Fußball SVS schenkt FVF gewaltig ein

Von Uli Nodler

Damit hatten selbst die größten Optimisten beim SV Schopfheim nicht gerechnet. Mit 0:5 verlor Gastgeber FV Fahrnau am Sonntag das Markgrafenstadt-Derby auf heimischem Platz. Effektive Schopfheimer stoppten den Lokalrivalen und setzten den Höhenflug in der Kreisliga A-West mit drei Siegen in drei Partien fort.

Bezirk Hochrhein. Nicht unbedingt überraschend endete das Spitzenspiel des Spieltags zwischen Gastgeber und Aufsteiger FV Haltingen und dem SV Herten mit einem Erfolg des Bezirksliga-Absteigers. Der TuS Lörrach-Stetten kehrt mit einem 4:2-Heimsieg gegen den FC Hauingen als aktueller Dritter in die Spitzengruppe zurück. Am Ende der Tabelle stehen weiterhin der SV Weil III und FV Degerfelden. Beide haben auch nach dem dritten Spieltag noch keinen einzigen Punkt geholt.

Trotz des klaren Derbysieges blieb Schopfheims Trainer Joachim Boos auf dem Teppich: „Ich werde dieses Ergebnis nicht überbewerten. Fahrnau hatte auch seine Chancen, nutzte sie aber nicht. Das war heute der Vorteil. Wir waren sehr effektiv. Gut war auch, dass wir weitgehend das gefährliche Konterspiel der Fahrnauer unterbunden haben.“

Die fünf Treffer teilten sich zwei Schopfheimer. Peter-Sammy Osswald traf zweimal und Caglar Orhan sogar drei Mal. Auch Fahrnaus Coach Joachim Trautwein war sehr angetan von Osswalds Auftritt in diesem Derby: „Er ist ein in dieser Liga außergewöhnlicher Fußballer, der den Unterschied ausmachen kann.“Trautwein trauerte aber auch den vergebenen Großchancen vor dem Schopfheimer 1:0 nach: „Der Schiedsrichter hat in einer Szene, wo wir dann ein Tor geschossen haben, den Vorteil nicht abgewartet, sondern sofort Freistoß gepfiffen. Zudem hatte David Strittmatter mit einem Kopfball an die Lattenunterkante Pech. Der hätte auch reingehen können.“

Doch Trautwein war ein fairer Verlierer: „Der SV Schopfheim war der verdiente Sieger. Meine Jungs waren wie gelähmt, vielleicht auch übermotiviert. Vor allem in der Defensive fehlte uns in diesem Derby der Zugriff.“ zu allem Ungemach schied auf Fahrnauer Seite auch der bis dato starke Neuzugang Ehrimma Nyballi mit einer Knieverletzung aus. Das könnte länger dauern.

Eine zähe Angelegenheit war das vermeintliche Spitzenspiel zwischen Leader SV Herten und dem Zweiten FV Haltingen. Am Ende setzten sich die Hertener in Haltingen mit 3:1 durch. „Das Beste an diesem Match war noch das Ergebnis. Es war eine mühsame Angelegenheit“, informierte Hertens Coach Thorsten Szesniak. Für Norman Rueb, den Sportlichen Leiter des FV Haltingen war Herten „der verdiente Sieger“, „Er hatte einfach die bessere Spielanlage“, so Rueb weiter. Als großes Manko machte Rueb das Fehlen der beiden Offensiven Marvin Stör und Alfan Mehmeti aus: „ohne die beiden ging bei uns vorne nicht viel.“

Nach dem Heimsieg gegen den FC Hauingen ist der TuS Lörrach-Stetten wieder in der Spur. Allerdings hing der Erfolg an einem seidenen Faden, weil die Tore zum 3:2 und 4:2 spät gefallen sind. Ungeachtet dessen machte TuS-Trainer Sascha Müller noch spielerische Defizite aus. Zudem hat ihm das Umschaltspiel nach Ballverlusten nicht gefallen. „Daran müssen wir in den nächsten Wochen noch arbeiten“, betonte Müller.

Hauingens Trainer Mick Fahr haderte mit der Chancenverwertung: „Da haben wir einfach zuviel liegen gelassen.“

Recht ungewöhnlich an diesem dritten Saisonspieltag war sicherlich der 8:0-Auswärtssieg des FV Lörrach-Brombach III beim SV Karsau. Nach zwei Niederlagen holte der FVLB III die ersten drei Punkte und verbesserte sich in der Tabelle auf den siebten Tabellenplatz. Keinen Sieger gab es beim 1:1 zwischen Gastgeber FC Hausen und dem FC Steinen-Höllstein. Beide Mannschaften warten weiter auf den ersten Sieg. Steinen spielte zum dritten Mal in Folge Unentschieden.

Seinen zweiten Saisonsieg feierte der TuS Kleines Wiesental. Der SV Todtnau wurde zu Hause mit 2:1 bezwungen. Aufsteiger SV Nollingen feierte beim 2:1 in Degerfelden seinen ersten Sieg in der noch jungen Saison.