Fußball Teams sehnen sich nach mehr Stabilität

Lörrach (fas). Die Verfolger haben an diesem Wochenende die Chance, Druck auf das Spitzenduo in der Bezirksliga Hochrhein auszuüben. Co-Spitzenreiter FV Lörrach-Brombach II trägt sein Auswärtsspiel beim FC Wittlingen erst am kommenden Dienstag (15 Uhr) aus.

FC Geißlingen - FC Zell (3.); So.; 15 Uhr: Von einem möglichen Wiederaufstieg möchten die Zeller Verantwortlichen weiterhin nichts wissen. In der Rolle des Jägers fühlt sich Coach Michael Schwald sehr wohl. „Gemeinsam mit Jestetten und Wallbach bilden wir das Verfolger-Trio. Diese Position wollen wir so lange wie möglich halten.“ Dazu benötigen die Wiesentäler drei Zähler in Geißlingen. „Das sind immer die schwierigsten Spiele. Doch wenn man da besteht, beißt man sich vorne fest und hat die Qualität eines Spitzenteams“, lässt Schwald wissen, der alle Mann an Bord hat.

FC Wehr (7.) - VfR Bad Bellingen (8.); So; 15 Uhr: „Es wird mal Zeit, das wir zwei Spiele in Folge gewinnen und Konstanz in unser Spiel bringen“, macht VfR-Coach Werner Gottschling deutlich. Die Lobeshymnen, die auf die Markgräfler vor Rundenbeginn von allen Seiten einprasselten, konnten bislang nicht auf den Platz umgesetzt werden. Einen Unterschied zu den Spitzenteams erkennt Gottschling nicht. Aber: „Das Spitzenduo dreht die Spiele in der Nachspielzeit zu ihren Gunsten. Wir dagegen geben die Punkte am Ende noch aus der Hand“. Personell steht der selbe Kader wie vor Wochenfrist zur Verfügung.

SV Buch (10.) - Bosporus FC Friedlingen (11.); Sa.; 16 Uhr: Der Aufsteiger aus der Grenzstadt ist bereits seit drei Spielen ungeschlagen. „Gestalten wir die Partie in Buch erfolgreich, zeigt unser Weg in die richtige Richtung“, blickt Übungsleiter Faik Zikolli voraus. Auf Anhieb torgefährlich präsentiert sich der rumänische Neuzugang Ioan-Cosmin Ungur. „Wir sind überrascht, wie schnell er sich bei uns integriert hat“, freut sich Zikolli, der auf Mohamad Kassem und William Bernardo Do Amaral verzichten muss.

FC Schlüchttal (15.) - TuS Efringen-Kirchen (12.); Sa.; 16 Uhr: „Unser Blick richtet sich nach vorne“, informiert TuS-Trainer Thomas Hauser nach dem spielfreien Wochenende. Der Landesliga-Absteiger wurde bislang seinen Erwartungen nicht gerecht. „Momentan müssen wir nach hinten schauen. Dennoch hat die Mannschaft genügend Qualität da wieder herauszukommen“, schildert Hauser.

Jonas Lauber, Jonathan Arnold, Jörg Bürgin, Colin Palatini, und Fabio Kammerer stehen morgen nicht zur Verfügung.

FC Erzingen (9.) - Spvgg. Brennet-Öflingen (17.); Sa.; 17 Uhr: Das Schlusslicht aus Brennet lag gegen Laufenburg am vergangenen Spieltag nach 20 Minuten mit 0:3 zurück. Am Ende hieß es 4:3 für die Keser-Elf. Ist der Knoten nun endlich geplatzt? „Ich hoffe, dass es Klick gemacht hat“, betont Urs Keser. Bis zur Winterpause müsse regelmäßig gepunktet werden. „So lautet unsere Devise.“ In Erzingen fehlt nur Daniel Baumgartner.