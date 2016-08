Von Uli Nodler Efringen-Kirchen. 0:3 zu Hause gegen den FV Herbolzheim, 1:2 auswärts gegen SF Elzach/Yach. Und nun trifft Landesligist TuS Efringen-Kirchen am dritten Spieltag vor eigenem Anhang auf den bärenstarken Aufsteiger SV Kichzarten. Der Terminplaner meinte es nicht gut mit den Rebländern. Doch Trainer Thomas Hauser und sein noch punktloses Team nehmen am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) die Herausforderung an. Mut macht Hauser der engagierte Auftritt seines Teams am vergangenen Samstag in Elzach, wo denkbar knapp ein Unentschieden verpasst wurde. „Alle wussten, dass auch die zweite Spielzeit in der Landesliga knüppelhart wird. Aber wir nehmen das an und werden um den Ligaverbleib wie in der vergangenen Saison kämpfen“, weiß Uwe Berger, der Sportliche Leiter des TuS, um die hervorragende Einstellung der Spieler. Sie wollen das auch übermorgen gegen den sicherlich favorisierten SV Kirchzarten unter Beweis stellen. Der Gegner hat bislang in Zell 3:0 gewonnen und jüngst im ersten Heimspiel gegen den VfR Hausen 1:1 gespielt. Personell sieht’s für den TuS auch wieder freundlicher aus. Stefan Hilpuesch und Christian Hierholzer werden wohl übermorgen gegen Kirchzarten wieder dabei sein.