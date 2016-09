Endlich. Zentnerlasten sind den Bad Bellingern von der stolzgeschwellten Brust gefallen. Der erste Bezirksliga-Sieg ist für den Aufsteiger unter Dach und Fach. Nach einer irren Schlussphase schlugen die Schützlinge eines erleichterten VfR-Trainers Werner Gottschling den SV Herten mit 3:2 (0:0).

Bad Bellingen. Viel fehlte aber nicht und Thomas Fuhrler, der unlängst Thorsten Meier auf dem Trainerstuhl ablöste, hätte als neuer Cheftrainer seinen ersten Bezirksliga-Zähler geholt. Nach der 0:1-Heimniederlage vor Wochenfrist zu Hause gegen den FC Wittlingen war ein Punkt in Bad Bellingen für die Hertener greifbar nahe, als Julian Jäger in der 93. Minute mit einem Kopfballtor der 2:2-Ausgleich gelang. Doch Tim Schillinger, der Mann des Tages beim VfR, stellte nur eine Minute nach dem Ausgleich mit seinem dritten Tor die Weichen endgültig auf Sieg.

Nachspielzeit nichts für schwache Nerven

Natürlich war Gottschling mit dem Ergebnis hoch zufrieden, mit dem Spiel seiner Mannschaft bei hochsommerlichen Temperaturen nur bedingt: „Wir hatten schon vor der Pause in der Offensive etliche Überzahlsituationen, doch das Timing bei den Pässen hat eigentlich bei allen vielversprechenden Offensivaktionen gefehlt. So mussten wir bis zur 94. Minute zittern, ehe der Dreier feststand.“

In der Tat: Die Nachspielzeit war nichts für schwache Nerven. 2:1 führten die Gastgeber, als Schiedsrichter Holger Trefzer vier Minuten Nachspielzeit anzeigte. Der VfR stellte sich hinten rein, wollte den knappen Vorsprung über die Zeit bringen. Das klappte nicht. In der 93. Minute gelang Jäger gegen eine konfuse VfR-Defensive der 2:2-Ausgleich. Doch die Hertener jubelten zu lange und wurden 60 Sekunden später von Tim Schillinger brutal bestraft. Der zentrale, defensive Mittelfeldspieler des Aufsteigers wuchtete den Ball per Kopf mit Schmackes zum umjubelten 3:2 in die Maschen.

Vor allem in der ersten Halbzeit war es von beiden Mannschaften spielerisch eine dürftige Angelegenheit. Auf beiden Seiten gelang nur selten ein Spielzug über drei, vier Stationen. Auch nach der Pause offenbarten beide Teams im Kombinationsspiel eine Menge Luft nach oben. Wenigstens sahen die schwitzenden Zuschauer Tore. Tim Schillinger brachte den VfR nach 63 Minuten in Front. Ein Schnitzer von Bad Bellingens Torwart Janik Metzger, der den urlaubenden Stammkeeper Patrick Büchin vertrat, bescherte dem SV Herten in der 80. Minute durch Dennis Schubbe den Ausgleich. Doch ein Tim Schillinger in Torlaune brachte die Seinen in der 87. Minute wieder in Front, ehe der Wahnsinn in der Nachspielzeit seinen Lauf nahm.