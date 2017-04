Fußball Überraschung: Hausen punktet

Kreis Lörrach (lu). Die SG Wittlingen-Wollbach kommt in dieser Verbandsligasaison einfach nicht mehr in Tritt. Beim 1:4 (0:1) in Denzlingen kassierten Kandertälerinnen bereits die siebte Niederlage.

Ein kleines Erfolgserlebnis hatte war jedoch dem FC Hausen vergönnt. Das abgeschlagene Schlusslicht knöpfte beim 1:1 (0:1) im Heimspiel dem Tabellenzweiten SG Vimbuch/Lichtenau immerhin einen Punkt ab.

FC Hausen

„Und es wäre sogar noch mehr drin gewesen“, sieht Coach Bernhard Zimmermann den Zähler als absolut verdient an. Er war unter dem Strich mit der Leistung seiner Spielerinnen sehr zufrieden.

Über weite Strecken der Partie erwiesen sich die Wiesentälerinnen als das bessere Team. „Es war unsere beste Saisonleistung“, betont Zimmermann. „Mit einer kompakten und starken Leistung hätten sich die Mädels das Unentschieden allemal verdient.“

Ein gutes Händchen hatte der Coach beim Auswechseln bewiesen. Mandy Pfeifer war gerade einmal neun Minuten auf dem Patz, als ihr in der 78. Minute der Ausgleich gelang. Vimbuch/Lichtenau war kurz vor der Pause durch Lisa Gerstner in Führung gegangen.

SG Wittlingen-Wollbach

„Der Sieg für Denzlingen geht in Ordnung. Er ist aber ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen“, bilanzierte letztlich enttäuschter Marcus Reichenbach, der Sportlicher Leiter.

Die ersten 20 Minuten sei man die klar bessere Mannschaft gewesen, habe es indes versäumt, die Überlegenheit auch in Tore umzumünzen, so Reichenbach weiter.

In der Folgezeit waren dann aber die Spielerinnen des FCD auf dem Platz präsenter, zielstrebiger und bissiger als die Gäste aus dem Kandertal. So bahnte sich die Niederlage schnell an. Und so war der Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3 von Lena Casar (64.) nur noch reine Ergebniskosmetik. Wenige Minuten nach diesem Treffer stellten die Gastgeberinnen mit dem 4:1 die Weichen endgültig auf Sieg.

„Unsere Defensive hatte heute keinen guten Tag, und unsere Offensive natürlich auch nicht“, stellte Reichenbach lapidar fest. Ärgerlich war zudem aus Gästesicht: Janina Berger sah in der 77. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte. Im Derby am kommenden Wochenende gegen den FC Hausen wird sie damit fehlen.