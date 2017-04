Fußball Unbequem spielen

Efringen-Kirchen (fas). Landesligist TuS Efringen-Kirchen reist morgen Nachmittag, 16 Uhr, zum VfR Hausen. Glücklich wurde am vergangenen Wochenende die Heimpartie gegen den FC Zell gewonnen.

Großen Anteil an diesem Sieg hatte Mittelfeldspieler Fabio Kammerer. TuS-Trainer Thomas Hauser freut sich über die Entwicklung seines Schützlings: „Er ist sehr torgefährlich und kommt besonders bei unseren Heimspielen sehr gut zur Geltung. Im Vergleich zur Hinrunde hat er einen riesigen Schritt nach vorn gemacht.“ Man dürfe dabei ja nicht vergessen, dass Fabio in der vergangenen Saison noch in der Kreisliga A gespielt habe. „Er hat ein wenig gebraucht und nun seinen Rhythmus gefunden. Selbiges gilt für Jonas Lauber. An dieser Stelle möchte ich auch Uwe Berger loben, der ein sehr gutes Näschen bewiesen hat“, meint Hauser.

Beim morgigen Gegner aus Hausen läuft es in der Rückrunde nicht gerade prächtig. Uwe Berger, der Sportliche Leiter, sieht durchaus eine Chance für seine Jungs. „Hausen steht im Niemandsland der Tabelle. Wenn wir die richtige Aggressivität an den Tag legen und unbequem spielen, bin ich doch zuversichtlich.“

Weitere Episode in Sachen Verletzungen: Routinier Stefan Endres hat sich gegen Zell einen Muskelfaserriss zugezogen und wird vorerst nicht zur Verfügung stehen.