Der sechste Spieltag der Kreisliga A-West sorgt für reichlich Brisanz. In Schopfheim freuen sich die Zuschauer auf das Derby gegen den FV Fahrnau, in Niederhof steht ein Verfolgerduell auf dem Programm, und der FC Steinen-Höllstein geht mit einigen „Baustellen“ in das Heimspiel gegen den SV Karsau .

Lörrach (fas).Tabellenführer SV Todtnau empfängt den Aufsteiger SV Istein. Natürlich peilt der Spitzenreiter den nächsten „Dreier“ an. Allerdings sind die kecken Isteiner, die aktuell einen Mittelfeldplatz einnehmen, immer für eine Überraschung gut.

Der FC Hausen als Tabellenzweiter würde von einem Todtnauer Ausrutscher profitieren. Doch zunächst einmal muss es die Mannschaft von Trainer Peter Schmitz selbst auf dem grünen Rasen richten. Zu Gast im Wiesental ist der SV Weil III, der bescheiden gestartet ist und aktuell auf Rang zehn platziert ist.

Das Gastspiel für den FC Bosporus Weil beim TuS Kleines Wiesental gestaltet sich enorm schwierig. Nach dem Trainerwechsel gelang dem TuS-Fußballern im Nachholspiel in dieser Woche endlich wieder ein Sieg - und dies in eindrucksvoller Manier. Mit 6:1 schlugen die Wiesentäler den SV Schopfheim. Dieses Erfolgserlebnis will der Gastgeber mit in die Heimpartie gegen den Tabellen-Dritten aus Weil nehmen. Bosporus Weil braucht hingegen Zählbares, um sich in der Spitzengruppe zu etablieren.

Die Spielgemeinschaft Niederhof/Binzgen empfängt den TuS Lörrach-Stetten zum Verfolgerduell. Die Stettener rangieren nur einen Zähler hinter dem Bezirksliga-Absteiger und wollen an den Heimerfolg am vergangenen Wochenende gegen den FC Hauingen anknüpfen.

Der Tabellen-Sechste FC Hauingen empfängt heute den FV Degerfelden. Die Gäste haben derzeit nur vier Punkte auf ihrem Konto, könnten sich mit einem Sieg Luft nach unten verschaffen. Etwas dagegen hat sicherlich das Hauinger Team von Trainer Mike Hess. Die Schlappe in Stetten soll unbedingt mit einem „Dreier“ getilgt werden.

Gutauskas muss AH-Keeper aufstellen

Die immer noch punktlosen Schwörstädter sind zu Gast beim FC Huttingen. Nach der 0:5-Niederlage müssen Trainer Urs Keser und sein Team endlich punkten. Ansonsten wird es immer schwieriger, sich in der Liga zu halten. Huttingen hat fünf Punkte auf dem Konto und peilt gegen das Schlusslicht drei Punkte an.

Derby-Zeit in Schopfheim: Der SVS empfängt den FV Fahrnau. Nur drei Punkte haben die Schopfheimer in fünf Spielen holen können. Dies soll sich am besten schon heute ändern. Joachim Trautweins Fahrnauer liegen momentan auf Platz acht. Oberste Prämisse für die Gäste ist, nicht zu verlieren, denn der Vorsprung nach unten kann schnell kleiner werden.

Willy Gutauskas, Trainer des arg gebeutelten FC Steinen-Höllstein ist frustriert: „Momentan ist es schwer zu sagen, wie wir auflaufen werden. Es werden wieder einige Spieler fehlen.“ So muss im Heimspiel gegen den SV Karsau mit Sascha Weyer der Torwart der Altherren-Mannschaft spielen. Dennoch gibt sich Gutauskas optimistisch: „Wir peilen die drei Punkte an, aber es wird schwer“.

Der Aufsteiger aus Karsau präsentiert sich enorm laufstark und robust. Nur die Punkte fehlen noch. Nur einen Zähler trennt die beiden Mannschaften. Die Partie hat also für beide Klubs wegweisende Bedeutung.