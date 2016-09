Lörrach (lu). Packende Duelle hält der fünfte Spieltag in der Kreisliga A-West bereit. Wenn der SV Todtnau weiterhin Spitzenreiter bleiben will, müssen die Jungs von Trainer Uli Zäh beim TuS Kleines Wiesental sicherlich alles geben, schließlich wollen die Gastgeber um Trainer Frank Ullmann nach zwei verlorenen Partien wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Die Frage des Spieltags wird zudem sein: Können die beiden am Tabellenende noch punktlos dastehenden Teams des SV Schwörstadt und vor allem des SV Schopfheim endlich Zählbares einfahren.

Größere personelle Probleme mit vielen Langzeitverletzten führt Harald Radtke, Co-Trainer beim SVS und jener Mann, der den derzeit urlaubenden Cheftrainer Joachim Boos vertritt, geltend, dass es bislang in dieser Saison nicht läuft. Bislang drei Spiele und drei Niederlagen, allesamt auswärts: Das ist die dürftige Bilanz des Tabellenletzten.

Und jetzt wartet beim SV Weil III das vierte Auswärtsmatch in Folge. „Es wird Zeit, dass wir endlich punkten, sonst wird der Druck immer größer“, fordert Radtke. Die Stimmung in der Mannschaft sei weiterhin gut. Und so gibt auch er sich optimistisch für die Partie in Weil. „Wir sind guter Dinge“, so Radtke. Man darf gespannt sein.

Spannung liegt auch über der Partie TuS Kleines Wiesental gegen den SV Todtnau. Während die Gäste vor Selbstbewusstsein nach drei Siegen und einem Remis strotzen, herrscht beim Gastgeber eher Ernüchterung. Lediglich ein Sieg zum Auftakt steht zu Buche, dazu zwei Niederlagen. Und weil der Trainer zuletzt in einem Interview in einer anderen Zeitung sich und die Vereinsführung selbstkritisch hinterfragt hat ob der aktuellen kleinen Krise, hält er sich bedeckt und verweist auf den Vorsitzenden Daniel Schwald. „Nach zuletzt schlechtem Lauf wollen wir jetzt im Heimspiel wieder einen Dreier einfahren, auch wenn es der SV Todtnau als Tabellenführer ist“, sagt der Vereinschef. Realisiert werden soll dies durch eine deutlich offensivere Spielweise als zuletzt. „Wir werden den Weg nach vorne suchen, um zum Erfolg zu kommen“, so Schwald.

Drei Punkte fest im Visier hat der TuS Lörrach-Stetten. „Unentschieden haben wir nun schon wahrlich genug“, stöhnt Trainer Sascha Müller ein wenig ob der bislang noch nicht abgerufenen vollen Leistung seiner Mannen. Gegen den FC Hauingen werde es natürlich alles andere als ein leichtes Spiel. „Ich bin aber sehr optimistisch, und wir müssen unseren Zuschauern mal wieder etwas bieten“, fordert er. Grundsätzlich sei seine Mannschaft in der Lage, jeden Gegner in der Kreisliga A zu schlagen. Und so sagt er selbstbewusst: „Wenn wir konzentriert zu Werke gehen, schaffen wir das.“

Und: Alle Achtung vor dem SV Istein. Der Aufsteiger hat in der vorgezogenen Partie gegen den FC Steinen-Höllstein der Konkurrenz seine Heimstärke gezeigt. Mit 3:2-Toren ging die Mannschaft von Trainer Thorsten Grießhammer bereits zum dritten Mal als Sieger vom Platz – und das bedeutete zumindest vorübergehend Tabellenplatz fünf.