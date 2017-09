Fußball Volldampf in Halbzeit eins

Von Mirko Bähr

Der erste Saisonsieg für Neuling Bosporus FC Friedlingen ist perfekt: Ausgerechnet im Stadtderby gegen den SV Weil II gelang den Jungs von Coach Faik Zikolli ein verdienter 2:0 (1:0)-Erfolg. Die erste Halbzeit war eine echte Machtdemonstration. Nach der Pause war die Partie offen, ehe ein Torwartfehler die Begegnung vor 260 Zuschauern entschied.

Weil am Rhein. In den ersten 45 Minuten sah der personell nicht gerade auf Rosen gebettete Gast kein Land. Der BFC entfachte einen wahren Angriffswirbel. Piero Saccone war der Denker und Lenker, setzte mit mustergültigen Pässen seine Mitspieler in Szene. Allen voran der Neue im Team der Gastgeber, Ioan-Cosmin Ungur, sorgte über die linke Seite für mächtig Betrieb.

Dieser wieselflinke, technisch versierte Akteur ist eine echte Verstärkung für den Aufsteiger. Und er krönte seinen starken Auftritt in der 44. Minute mit dem 1:0. Den Assist lieferte mit einem Zuckerpass natürlich Saccone. „So stelle ich mir das vor. Wir haben verlagert, spielten schnell und haben die richtigen Entscheidungen getroffen. Der Ball lief in den eigenen Reihen und immer wieder kam der Pass in die Schnittstelle“, war BFC-Coach Zikolli zufrieden.

Wenn es etwas zu meckern gab, dann die schwache Chancenverwertung. Keven Hill rettete gegen Ungur (3.), dann schob erst Fahredin Zikolli den Ball am Tor vorbei (10.), ehe er nach Ungur-Pass aus fünf Metern das leere Tor verpasste (17.). Was für eine Möglichkeit! Trotz drückender Überlegenheit fiel kein Treffer. Erst, als sich der Gast etwas freigeschwommen zu haben schien, netzte Ungur ein. Sein Ball war es auch, der nach 63 Minuten und einem schnellen Konter der Gastgeber nur die Latte des Weiler Gehäuses streifte.

Nach Wiederbeginn war das Match offen. Friedlingen musste dem hohen Tempo etwas Tribut zollen und verwaltete nun. Die Weiler hielten den Ball nun besser in den eigenen Reihen und hätten nach etwas mehr als einer Stunde durch Sanel Covic fast das 1:1 erzielt. Er traf jedoch nur das Außennetz.

Entschieden war die durchweg faire Derbypartie, bei der Schiedsrichter Lukas Gäng (Klettgau) alles im Griff hatte, durch einen Fehler von Hill in der 73. Minute. Nach einem Rückpass wollte er den Ball an Zikolli vorbeilegen, rutschte dabei weg und trat zudem noch irgendwie in den Rasen. Zikolli, der selbst am Boden lag, konnte im Liegen aus etwas sechs Metern ins leere Tor bugsieren.

„Den muss Keven halt weghauen. Aber Fehler passieren, und wenn ihn der Keeper macht, dann ist der Ball meistens drin“, machte Weils Trainer Thomas Schwarze, der selbst kickte, kein großes Fass auf. „Aufgrund der ersten Halbzeit geht der Sieg in Ordnung. Da hat Friedlingen richtig gut gespielt.“