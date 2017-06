Fußball Vor dem Tor nicht konsequent genug

Von Uli Nodler

Lörrach-Hauingen. Mit hängenden Köpfen schlichen die Schützlinge von Trainer Maik Hess vom Platz. Der FC Hauingen hatte zuvor das erste Bezirksliga-Aufstiegsspiel vor heimischem Anhang gegen den FC Schlüchttal mit 0:1 (0:1) verloren. Damit rückt der Aufstieg für den Tabellenzweiten der Kreisliga A-West in weite Ferne. Der Auswärtssieg des spielerisch besseren Ost-Zweiten war angesichts einer starken ersten Halbzeit nicht unverdient. Schlüchttals Kapitän Florian Menzel erzielte in der 39. Minute das einzige Tor in dieser über weite Strecken kampfbetonten Partie.

„Wir haben heute einfach zu einfallslos gespielt. Es fehlten die Ideen nach vorne.“, analysierte Coach Hess nach der Partie. Die Gäste verdienten sich diesen Auswärtssieg durch einen engagierten Offensivauftritt in der ersten halben Stunde des Spiels. Da verhinderte Hauingens reaktionsschneller Torhüter Marcus Gempp mehrmals einen Schlüchttaler Treffer. So in der 2. Minute, als Gempp einen scharf geschossenen Ball von Dominik Gisinger wegfaustete. Vier Minuten später rettete Hauingens Schlussmann erneut gegen Gisinger. In der 10. Minute warf sich Gempp vor die Füße des über links durchgebrochenen Danilo Russo. Weitere Gästechancen ließen in der Folgezeit Marvin Kalt (16.) und Felix Blatter aus.

Nur sporadisch, ohne die notwendige Durchschlagskraft, tauchten die Hauinger in der ersten halben Stunde vor dem Schlüchttaler Kasten auf.

Doch dann lag auch für den Gastgeber der Führungstreffer zweimal in der Luft. Zunächst brachte Schlüchttals Keeper Timo Schäuble (36.) gerade noch die Fingerspitzen an einen Freistoßball von Dennis Wojtynek. Nicht einmal eine Zeigerumdrehung später wuchtete Matthias Grether einen Kopfball nur Zentimeter über das Gästetor.

Kurz darauf schlug der FC Schlüchttal zu. Gisinger setzte sich auf der rechten Seite gegen Patrick Zimmermann durch und spielte den Ball von der Grundlinie zur Mitte, wo Menzel aus elf Metern keine Mühe hatte, das 1:0 zu erzielen.

Im zweiten Abschnitt machte Hauingen Druck, drängte auf den Ausgleich. Doch der Ball wollte trotz etlicher guter Einschussmöglichkeiten nicht ins gegnerische Tor. Die größte Chance vergab Wojtynek in der 71. Minute, als der Hauinger Stürmer mit einem Elfmeterball am Pfosten scheiterte.

Trotz der Niederlage hat Maik Hess seinen Optimismus nicht verloren: „Für uns war’s das noch nicht. Wenn unser Spiel in Schlüchttal ideenreicher wird, dann können wir das noch in einer Woche umbiegen.“

Tor: 0:1 (39.) Menzel. SR: Wolf (Rheinfelden). Z.: 300.