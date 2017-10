Fußball Wehr vergibt 2:0-Führung

Von Mirko Bähr

Wehr. Vier Treffer sahen die Zuschauer bei dieser Bezirksliga-Partie, in der die Hausherren bis zur 75. Minute mit 2:0 in Führung lagen und sich dann gegen nie aufgebende Kicker des VfR Bad Bellingen mit einem 2:2 (0:0) zufrieden geben mussten.

Dass die Gäste am Ende einen Punkt mit auf die Heimreise nahmen, das war schlichtweg verdient. Denn die Gottschling-Equipe hatte mehr Ballbesitz aufzuweisen und steckte auch nie auf. Während der FC Wehr konditionell immer mehr abbaute.

„Uns ist hinten raus die Luft ausgegangen“, machte Michael Schenker, der Coach des FCW, deutlich. Das liege daran, dass die verletzten beziehungsweise urlaubenden Spieler noch Trainingsrückstand aufweisen würden. Auch wenn man schon mit 2:0 führte, so sei das 2:2 am Ende ein Punktgewinn für seine Farben. Steven Bertolotti hatte mit einem Doppelschlag nach der Pause (50./55.) die Heimelf scheinbar beruhigend in Führung geschossen.

Die Bellinger ließen sich davon aber nicht beirren. Sie blieben am Drücker und durften sich am Ende bei Tim Schillinger bedanken, der in der 75. und in der 90. Minute jeweils per Freistoß die Tore für den VfR markierte.

„Das Ergebnis ist gerecht“, ließ Michael Schenker nach der Partie mit einer eher ereignisarmen ersten Hälfte wissen.