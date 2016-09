Kein Fußballspiel in der Region elektrisiert die Fans derart wie das ewige Derby zwischen dem SV Weil und FV Lörrach-Brombach. In früheren Jahren duellierten sich die beiden Aushängeschilder des Bezirks noch in der Verbandsliga, dem südbadischen Fußballoberhaus. Doch die Qualität im Aktivbereich hat am Hochrhein trotz großartiger Nachwuchserfolge nachgelassen. So steigt das prickelnde Derby nun halt eine Etage tiefer in der Landesliga. Von Uli Nodler Weil am Rhein. Seinen Reiz hat es allerdings nicht eingebüßt. Und morgen ist es wieder so weit. Da empfängt der SV Weil den FV Lörrach-Brombach zum Vorrundenduell. Der Knaller steigt ab 15.30 Uhr im Nonnenholz. Also nicht lange überlegen, einfach hingehen. Es lohnt sich! Nach fünf Spieltagen in der Landesliga, Staffel 2, haben sowohl der SV Weil als auch der FV Lörrach-Brombach mit vielversprechenden Vorstellungen angedeutet, dass beide das Potenzial haben, um auch in der aktuellen Saison bei der Vergabe der ersten beiden Tabellenplätze ein Wörtchen mitreden zu können. Das ist dem FVLB als aktueller Tabellendritter bislang etwas besser gelungen als dem SV Weil, der nach der sicherlich überraschenden 1:3-Niederlage am vergangenen Sonntag beim FSV RW Stegen auf Rang fünf abgerutscht ist. Ungeachtet dessen wird das an der Magnetwirkung des Derbys am morgigen Samstag nichts ändern. Bei den Blau-Weißen schiebt man die Favoritenrolle weit von sich: „Das hat sich nach dem wenig erbaulichen Auftritt in Stegen erledigt“, betont Perseus Knab, der Sportliche Leiter des SVW. Dennoch spricht die Bilanz für den Gastgeber. In den beiden bisherigen Landesliga-Heimspielen haben sich die Weiler gegen ihren ewigen Konkurrenten jenseits des Tüllinger Berges mit 4:2 und 4:0 deutlich durchgesetzt Weils Trainer Maximilian Heidenreich weiß inzwischen, dass er seine Spieler für dieses Duell nicht besonders motivieren muss: „Ich hoffe, wir können an die guten Heimvorstellungen gegen Lörrach-Brombach in den vergangenen Jahren anknüpfen. Das waren unsere besten Spiele. Da haben wir klasse Fußball gespielt.“ Heidenreich selber hat den FVLB in der noch jungen Saison noch nicht live gesehen. Diesen Part hat Co-Trainer Thomas Fricker übernommen. „Seine Beobachtungen werde ich in meine Überlegungen einfließen lassen, aber prinzipiell richte ich mich nicht nach dem Gegner“, betont Heidenreich, der aber weiß, dass sein Team morgen richtig gut Fußball spielen muss, soll der dritte Heimsieg in Folge gelingen. Personell wird es auf Weiler Seite nach der bescheidenen Vorstellung in Stegen die eine oder andere Veränderung in der Startelf geben. Sicher ist, dass der zuletzt wegen Krankheit fehlende Almin Mislimovic von Beginn an spielen wird. FVLB-Trainer Ralf Moser sieht seinen Spielern in diesen Tagen tief in die Augen, will ihnen für das erste große Duell in der noch jungen Saison das Selbstvertrauen eintrichtern, das nötig sein wird, um dem ewigen Konkurrenten auswärts Paroli zu bieten. „In Weil haben wir uns zweimal schlecht verhalten, sind in Ehrfurcht erstarrt. Diesen Angsthasenfußball will ich am Samstag nicht mehr sehen“, erwartet Moser ein engagiertes und aggressives Auftreten seiner Mannschaft. Mit einem kompletten Kader kann der FVLB dieses prickelnde Lokalderby nicht bestreiten. Es fehlt Rotsünder Gianfranco Disanto. Nicht dabei ist auch Ben Nickel, der sich beruflich für drei Monate in die USA verabschiedet hat. Das heißt: Coach Moser muss seine Mittelfeldachse umbauen.Für den SV Weil ist der Druck vor diesem Derby einen Tick größer als beim FVLB. Denn: Sollte der Gastgeber verlieren, würde er zunächst einmal aus der Spitzengruppe fallen.