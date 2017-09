Fußball Wichtige Treffer kurz vor dem Abpfiff

Lörrach (mib). Gepunktet haben zum Saisonauftakt beide hiesigen Vertreter in der A-Junioren-Verbandsliga. Während sich der FV Lörrach-Brombach in letzter Minute im heimischen Grütt ein Remis sicherte, durfte Aufsteiger SV Weil auswärts sogar über einen knappen Erfolg jubeln.

FV Lörrach-Brombach In letzter Minute hat der Grütt-Nachwuchs im Heimspiel gegen den SC Pfullendorf eine Niederlage abgewendet. Das Team von Trainer Angelo Cascio bewies Moral, ließ man sich doch auch durch einen 0:2- und 2:3-Rückstand nicht beirren. Und so war es Konstantin Brugger, der in der 90. Minute den 3:3-Ausgleich für die Hausherren perfekt machte.

FV Lörrach-Brombach - SC Pfullendorf 3:3 (0:2). - Tore: 0:1 (2./Foulelfmeter) Rauser, 0:2 (24.) Hiller, 1:2 (50.) Tindano, 2:2 (60.) Höcketstaller, 2:3 (63.) Trost, 3:3 (90.) Brugger.

FV Lörrach-Brombach: Müller - Brändle, Kopp, Meier (Brugger), Imbrogiano, Avellina, Düwiger, Tindano, Höcketstaller (Mesi), Keßler (Deck), Rueb (Kujabi).

SV Weil Vier Minuten vor dem Ende der Partie in Radolfzell jubelten die Gäste über den entscheidenden Treffer zum 4:3. Philemon Ogbamicael war der Schütze und ließ sich von seinen Teamkollegen feiern. Die Weiler hatten nach 38 Minuten bereits mit 3:1 geführt, konnten den Vorsprung aber nicht halten. Die Hausherren hatten in der 50. Minuten ausgeglichen. Dann fielen lange keine weiteren Treffer mehr, so überstand der SVW sogar eine Zeitstrafe schadlos.

FC Radolfzell - SV Weil 3:4 (2:3). - Tore: 0:1 (2.) Lo Russo, 1:1 (9.) Stoll, 1:2 (31.) Aselborn, 1:3 (38.) Aliane, 2:3 (41.) Berisha, 3:3 (50.) Fischer, 3:4 (86.) Ogbamicael.

SV Weil: Wahl - Lo Russo, Pour Norouz Firouzek (Gasenzer), Kohlmann, Bogner, Mouttet, Ogbamicael (Benner, Mastrangelo, Males (Gashi), Aliane, Aselborn (Mihaljevic).