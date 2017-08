Fußball Wie erwartet: Es geht wieder rauf und runter

Von Uli Nodler

Lörrach. Die Saison in der Landesliga, Staffel 2, ist erst zwei Spieltage alt. Dennoch fördert die aktuelle Tabelle Überraschendes zu Tage. Mit dem SV Kirchzarten und FC Emmendingen stehen zwei Klubs auf den beiden letzten Tabellenplätzen, die von den Experten in den Kreis der Titel-Favoriten gewählt worden waren. Beide haben noch keinen einzigen Punkt auf der Habenseite.

Auch von den drei Hochrhein-Vertretern weiß man nicht so genau, was man halten soll. Das Trio aus Weil, Rheinfelden und Tiengen hält sich im breiten Tabellenmittelfeld auf. Während die junge Weiler Mannschaft beim 1:3 im heimischen Nonnenholz gegen den FV Herbolzheim Lehrgeld bezahlen musste, rehabilitierte sich der FSV Rheinfelden für die Heimniederlage gegen den Freiburger FC II zum Saisonauftakt mit einem 2:0-Derbysieg beim FC Tiengen, der zuvor mit dem 4:1 in Herbolzheim Furore machte. Die Ergebnisse zeigen, dass für die drei Hochrhein-Klubs die positive Konstanz noch ein Fremdwort ist. Wahrscheinlicher ist da schon, dass es für das Trio wieder ein Auf und Ab geben wird.

Mit der maximalen Punkteausbeute führen der SF Elzach-Yach und Aufsteiger Freiburger FC die Tabelle an. Die Sportfreunde aus Elzach-Yach sind so etwas wie der Geheimfavorit der Liga. Die Elztäler haben nach der Spielzeit 2016/17 mit Torwart David Müller nur einen Stammspieler verloren. Das eingespielte Team wurde zudem punktuell verstärkt. Dass mit Elzach-Yach zu rechnen sein wird, zeigten nun die Siege gegen Kirchzarten (4:0) und in Wyhl (1:0).

Aufsteiger Freiburger FC II, der das Förderteam der ersten Mannschaft sein soll, setzte mit den Erfolgen beim FSV Rheinfelden (2:0) und zu Hause gegen den FC Emmendingen (3:2) ebenfalls ein Ausrufezeichen. Trainer Mark Costa hält den Ball aber flach: „Ein Saisonziel setzen wir uns nicht. Meine Aufgabe wird es sein, vor allem die jungen Spieler im Team an die erste Mannschaft heranzuführen.“

Zu den Titel-Aspiranten wurde vor der Saison auch der FC Waldkirch gezählt. Diesem Anspruch ist der Verbandsliga-Absteiger bislang noch nicht gerecht geworden. Zum Auftakt setzte es eine 0:3-Klatsche beim VfR Hausen, und am zweiten Spieltag mühten sich die Waldkircher zu einem 2:1-Sieg gegen den SV Ballrechten-Dottingen.

Schweren Zeiten geht der FC Freiburg-St. Georgen nach dem Abgang von Torjäger Adrian Frankus (jetzt FV Herbolzheim) entgegen. Die junge Mannschaft mit ihrem neuen Trainer Alexander Arndt hat nach den ersten beiden Spieltagen erst einen mickrigen Zähler auf der Habenseite.