Fußball Wiedergutmachung ist angesagt

Von Fabian Schreiner

Es wird spannend in der Kreisliga A-West. Aufsteiger FV Lörrach-Brombach III fordert im Spitzenspiel am siebten Spieltag Spitzenreiter SV Herten heraus. Die „Dritte“ des SV Weil steht noch als einziges Team mit leeren Händen da. Ändert sich das an diesem Wochenende?

Lörrach. Der FVLB III macht derzeit einfach Spaß. Es läuft wie am Schnürchen bei der Mannschaft von Trainer Armin Funk. Morgen ab 10.30 Uhr gastiert der SV Herten im Grütt. Chancenlos wird die Funk-Elf wohl nicht in die Heimpartie gegen den großen Aufstiegsaspiranten gehen. „Wir wollen den SV Herten ärgern. Die Jungs sind auch in der Lage dazu. Davon bin ich überzeugt“, gibt Funk zu Protokoll. Zuletzt musste nicht auf Verstärkung aus der zweiten Mannschaft zurückgegriffen werden. „Vielleicht können wir aber gegen Herten wieder auf den einen oder anderen setzen“, informiert Funk.

Trotz eines ordentlichen Saisonstarts läuft spielerisch beim TuS Lörrach-Stetten noch nicht viel zusammen. Nicht ohne Grund musste sich die Müller-Elf vor Wochenfrist gegen den TuS Kleines Wiesental mit 2:5 beugen. Heute Nachmittag (15 Uhr) kann der Tabellenzweite im Heimspiel gegen den SV Schopfheim für Wiedergutmachung sorgen.

In guter Form präsentiert sich aktuell der FC Hauingen. Heute ab 16 Uhr geht’s vor heimischem Anhang gegen den SV Nollingen.

Da war mächtig etwas los beim FV Haltingen. Der Verein und Trainer Stefano Giannetti beschlossen vor der Partie in Hausen am vergangenen Wochenende getrennte Wege zu gehen. Die Spieler ließen sich davon allem Anschein nach nicht beeinflussen - ganz im Gegenteil. In Hausen wurde der dritte Saisonsieg eingefahren. Morgen (15 Uhr) empfängt der Mitaufsteiger den TuS Kleines Wiesental. „Punkten wir nun auch noch auswärts, bleiben wir oben dabei“, betont Stefan Volz, der Sportliche Leiter des TuS.

„Anfangs lief es bei uns besser als gedacht. Aktuell liegen wir allerdings ein wenig hinter unseren Erwartungen zurück“, bringt Fahrnaus Übungsleiter Joachim Trautwein den bisherigen Saisonverlauf auf den Punkt. Dem FVF fehlten jüngst einige wichtige Leistungsträger. „Und ohne die geht es einfach nicht. Die Topleute müssen permanent da sein und liefern.“ Trautwein meint dabei Kapitän Eduard Hinkel und die Offensivspieler Jens Berlinghof und Ebrima Drammeh. Außerdem wird Sven Greiner erst einmal eine Auszeit nehmen. Morgen ab 15 Uhr gastiert der SV Todtnau in Fahrnau.

Null Punkte stehen auf dem Konto des SV Weil III. Vor der Heimpartie heute ab 18 Uhr gegen den FC Steinen-Höllstein hakt es an allen Ecken und Enden beim Team von Trainer Franco Viteritti. „Personell sieht’s sehr schlecht aus. Unser Kader ist ausgedünnt. An normale Trainingseinheiten ist aktuell nicht zu denken“, lässt Viteritti wissen. Die erste und zweite Mannschaft des SVW benötigen Spieler. Leidtragende ist besonders die „Dritte“. „Dadurch funktionieren wir auch als Team nicht . Wir sind nicht eingespielt.“

Endlich hat es für den FV Degerfelden mit dem ersten Saisonsieg geklappt. Im Kellerduell gegen den FC Hausen am Sonntag (15 Uhr) soll nun zuhause nachgelegt werden. „Wir wollen den Schwung mitnehmen und mehr Konstanz in unser Spiel bringen“, erklärt FVD-Spielertrainer Patrick Streule.

Der SV Karsau erwartet morgen ab 15 Uhr den FC Huttingen auf dem Dinkelberg. Ein Heimsieg ist fest eingeplant.