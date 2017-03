Fußball „Wollen Spannung weiter hochhalten“

Lörrach. Der klare 5:1-Auswärtssieg am vergangenen Sonntag beim einstigen Angstgegner SV Au-Wittnau hat beim FV Lörrach-Brombach die in den letzten Wochen aufgekommenen leisen Zweifel wieder ausgeräumt. Mit dem wiedergefundenen Glauben an die eigene Stärke und einem deutlich gestiegenen Selbstvertrauen geht der souveräne Landesliga-Spitzenreiter nun am kommenden Sonntag (Anstoß 15 Uhr) in das Heimspiel gegen den SC Wyhl.

Die Partie gegen den aktuellen Tabellenelften wird jedoch kein Selbstläufer. Die Wyhler haben in den vergangenen Wochen erfolgreichen Fußball gespielt, sind aktuell das zweitbeste Rückrundenteam hinter dem SV Kirchzarten und vor dem FVLB. Deshalb erwartet Moser von seinen Jungs, dass sie trotz des klaren Vorsprungs von elf Zählern gegenüber dem Zweiten SV Kirchzarten die Spannung hochhalten und den Gegner nicht unterschätzen. „Der Vorsprung ist kein sanftes Ruhekissen. Es sind immer noch acht Begegnungen in der Landesliga, Staffel 2, auszutragen“, will Moser von einem designierten Meister FV Lörrach-Brombach nichts wissen. Dennoch macht auch er aus seinem Herzen keine Mördergrube: „Wir wären ja bescheuert, wenn wir uns das noch nehmen lassen.“

Etliche Wochen „kochte“ die FVLB-Offensive auf „Sparflamme“. Beim Auswärtskick gegen Au-Wittnau platzte endlich der Knoten im Angriff. Fünf „Dinger schenkte“ der Spitzenreiter dem konsternierten Gastgeber ein, obwohl mit Nils Mayer der aktuelle erfolgreichste Stürmer fehlte.

Zu den Besten in diesem Match zählte Doppeltorschütze Andreas Lismann, einer der beiden FVLB-Sturmspitzen an diesem Tag. Hinter Lismann liegt eine lange Durststrecke. In der Saison-Vorbereitung zählte er noch zu den Aktivposten, doch dann verschwand er in einem Leistungsloch. Zudem warfen ihn Verletzungen immer wieder zurück.

Doch Coach Moser ließ den Hochtalentierten nicht fallen, baute ihn in den vergangenen Wochen durch viele Vier-Augen-Gespräche wieder auf. Lismann dankte es ihm nun mit einer starken Leistung gegen Au-Wittnau.

Großen Respekt hat Ralf Moser in erster Linie vor einem Winter-Neuzugang des SC Wyhl. Aus der sportlichen Konkursmasse des ehemaligen Verbandsligisten FC Bötzingen stieß Gilles Ekoto-Ekoto zum Kaiserstuhl-Landesligisten. In unliebsamer Erinnerung ist ihm der neue Offensivmann des SC Wyhl von früheren Gastspielen des FVLB in Bahlingen: „Ekoto-Ekoto hat damals in der zweiten Mannschaft des Bahlinger SC gespielt und eigentlich immer gegen uns getroffen."