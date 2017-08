Fußball Zell heiß auf „Dreier“

Von Uli Nodler

Es ist angerichtet für ein tolles Fußballmatch am Freitagabend im Jogi-Löw-Stadion. Spitzenreiter FC Schönau empfängt den Sechsten FC Zell. Beide Klubs sind noch ungeschlagen. Punktemäßig im Hintertreffen ist der FCZ nur, weil er am vergangenen Wochenende pausierte. Anpfiff für das Wiesentalderby ist morgen um 19.30 Uhr.

Schönau. Mit zehn Punkten aus den ersten vier Saisonspielen kann Schönaus Trainer Heiko Günther sehr gut leben. Allerdings drohte dem FCS zuletzt in Bad Bellingen eine Schlappe. Doch mit einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause nahmen die Günther-Schützlinge noch einen Punkt mit.

Günther weiß, dass sich die Mannschaft steigern muss, wenn sie den Landesliga-Absteiger aus Zell in die Knie zwingen will. „Taktisch haben wir uns etwas einfallen. Außerdem will ich gegen Zell sehen, dass wir nach Ballverlusten schneller umschalten“, informiert Günther.

Von einer Urlaubswelle weit entfernt ist man im Oberen Wiesental: „Ich bin gottfroh, dass meine Spieler im August nicht in Urlaub gegangen sind. Auch ist es für mich ein Unding, dass sich sogar noch die Trainer in den Urlaub verabschieden“, betont Heiko Günther. Dennoch kann er morgen nicht komplett antreten Ismael Demirci fällt mit einem Haarriss am Fuss noch rund sechs Wochen aus. Zudem ist Nico Walleser nicht dabei.

Zells Trainer Michael Schwald wird das Derby morgen nicht live erleben. Er urlaubt in Italien. Das Coaching übernimmt Co.-Trainer Christian Lais. Für ihn ist es eine kuriose Situation, spielen doch seine beiden Söhne Yannick und Niklas beim FC Schönau in der ersten Mannschaft Fußball. Da könnten doch zwei Herzen in seiner Brust schlagen.

Vor dem Saisonstart gab’s bereits zwei Duelle. Sowohl beim Heiko-Lais-Gedächtnisturnier als auch im Pokal zogen die Zeller gegen Schönau den Kürzeren. „Damit ist nun Schluss. In beiden Partien waren wir nicht schlechter. Deshalb wollen wir im Punktspiel mindestens einen Punkt mitnehmen“, ließ Schwald aus Bella Italia verlauten.

Auch der FCZell kann nicht komplett antreten. Es fehlen Jonas Krumm und Dario Muto sowie Neuzugang Ralf Senn, der sich für zwei Monate in die USA verabschiedet hat.

Unter dem Strich ist mit einer „engen“ Kiste zu rechnen. Beide Mannschaften haben ihre Qualitäten. Da wird wohl die Tagesform den Ausschlag geben.