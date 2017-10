Fußball Zu viele Ausfälle

Von Mirko Bähr

Herbolzheim. Nun hat es den FSV Rheinfelden nach einer kleinen Serie wieder einmal erwischt. In der Landesliga-Partie beim FV Herbolzheim war für das Team des Trainerduos Marc Jilg/Anton Weis beim 0:5 (0:4) nichts zu holen.

Acht Akteure, so hatte Jilg nachgezählt, standen nicht zur Verfügung. „Das konnten wir natürlich nicht auffangen. Wir mussten die komplette Viererkette, beide Sechser und auch noch den Torwart ersetzen.“ Jilg selbst schnürte unter anderem die Fußballstiefel. Dany Quintero fehlte unter anderem urlaubsbedingt, Lucas Eschbach war krank und Fabian Schreiner, Yusuf Cam und Besart Cibukciu fehlten gesperrt, während Jens Murawski aufgrund einer genähten Oberschenkelwunde nicht einsatzfähig war.

Gerade in Halbzeit eins sah de FSV kein Land. „Herbolzheim hat es da gut gespielt und uns für unsere Fehler eiskalt bestraft“. Thomas Bober (11./17.), Ali Hassoun (12.) und Andreas Youkhanna (38.) schossen die Hausherren deutlich in Front.

„Da war schnell nichts mehr zu holen. Wichtig aber war, dass wir uns in der zweiten Hälfte gefangen haben, nach einer Umstellung dann auch mehr vom Spiel und die Zweikämpfe angenommen hatten“, so Jilg, der 14 Eckbälle für sein Team zählte. Ein Tor erzielte aber nur noch der FV Herbolzheim. Hassoun war kurz nach Wiederbeginn erfolgreich für seine Farben gewesen.

„Der Sieg geht völlig verdient an Herbolzheim. 👍Bei so vielen Ausfällen sind wir einfach nicht Landesliga-tauglich“, machte Jilg klar. Immerhin habe die Mannschaft in der zweiten Halbzeit Charakter bewiesen und sich nicht abschlachten lassen. Das mache Mut für das Derby in der kommenden Woche gegen die Weiler. „Da sind wir wieder komplett und finden in die Spur“, hält sich Jilg nicht lange mit der klaren Niederlage in Herbolzheim auf.