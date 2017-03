Fußball Zwei Punkte verschenkt

Wieder nur ein mageres Pünktchen: Auch am 14. Spieltag haben sich die Spielerinnen der beiden hiesigen Frauen-Verbandsligavertreter nicht gerade mit Ruhm bekleckert.

Lörrach (lu). Das Schlusslicht FC Hausen verlor beim PSV Freiburg mit 0:2, die SG Wittlingen-Wollbach kam über ein 2:2 (2:1)-Unentschieden gegen den Hegauer FV II nicht hinaus.

SG Wittlingen-Wollbach: „Schade“, entfuhr es dem Sportlichen Leiter Marcus Reichenbach direkt nach Spielschluss. Denn es sei wirklich mehr drin gewesen. Dennoch konnte er auch mit dem Remis leben: „Ein Punkt ist besser als keiner.“

Immerhin bescheinigten er und auch der neue Trainer Werner Reich der Mannschaft ein engagiertes Spiel mit bisweilen guten Kombinationen. Das sei schon deutlich besser als in der Vorbereitung und auch in den letzten Spielen vor der Winterpause gewesen. „Der Ball ist phasenweise gut gelaufen und wir haben alles probiert“, lobte Reich seine Mädels.

Allein von den Chancen her wäre ein Heimsieg allemal drin gewesen. Bevor die Gäste nämlich mit 1:0 (24.) in Front gingen, hatte die SG bereits drei- bis viermal selbst die Führung auf dem Fuß. Allein der Ball wollte irgendwie einfach nicht rein ins gegnerische Netz. Einmal landete ein Schuss sogar am Innenpfosten. Besser machte es da die aufgerückte Lena Casar, als sie per Kopfball nach einer Ecke den Ausgleich (27.) besorgte. Als Claudia Schmid nach guter Vorarbeit von Vivien Hallbaur und Lisa Kammerer sogar das 2:1 besorgte (39.), schienen die Gastgeberinnen auf der Siegerstraße zu sein.

Mit einem Konter über die pfeilschnelle Theresa Speck knapp eine Viertelstunde vor Spielende holten sich die Gäste aus dem Hegau dann aber doch noch ihren angestrebten Punkt. Schade nur für die SG, dass in der 85. Minute ein Freistoß aus gut 35 Metern an die Latte knallte. Und so erklärte Coach Werner Reich nach den flotten 90 Minuten: „Über das gesamte Match gesehen, waren wir die bessere Mannschaft, also haben wir zwei Punkte verschenkt.“

FC Hausen „Es war eine verdiente Niederlage“, räumte Trainer Bernhard Zimmermann nach dem 0:2 beim PSV Freiburg unumwunden ein. Das Ergebnis stand dabei bereits nach 13 Minuten fest. „Die haben uns in der ersten Viertelstunde förmlich überrollt“, erklärte er. Sein Team habe keinen Zugriff aufs Spiel bekommen und man habe froh sein können, dass die Gastgeberinnen lediglich mit zwei Toren führten. Danach seien seine Mädels zwar besser in die Partie gekommen. „Doch in der Offensive waren wir an diesem Tag einfach zu harmlos und nicht durchschlagskräftig genug“, so der FCH-Coach. Lediglich gegen Ende des ersten Durchgangs hatte Alisa Schwald eine Großchance, als sie allein auf die Torhüterin zulief.

In der zweiten Halbzeit gab es dann auf beiden Seiten kaum noch Torgelegenheiten. Etwas Positives nahm Zimmermann aber dennoch mit: „Die Mädels haben sich nie aufgegeben und haben gekämpft bis zum Schuss.“