Nachrichten-Ticker

11:22 Höhere Bußgelder für Smartphone am Steuer gefordert

Goslar (dpa) – Eine härtere Bestrafung für das Nutzen von Handys und Smartphones am Steuer hat der Deutsche Verkehrssicherheitsrat gefordert. Wer während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung telefoniere oder Nachrichten tippe oder lese, solle deutlich mehr bezahlen als das bisherige Bußgeld von 60 Euro, sagte ein DVR-Sprecher vor Beginn des Verkehrsgerichtstages in Goslar. Zudem müsse das bisherige Handy-Verbot auf andere elektronische Geräte erweitert werden.

11:15 Im Fall Neuss keine Hinweise auf kurz bevorstehenden Anschlag

Neuss - Bei der Wohnungsdurchsuchung nach der Festnahme eines 21-jährigen Terrorverdächtigen aus Neuss haben die Ermittler keine Hinweise auf einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag gefunden. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Bei der Polizeiaktion am Samstagabend seien auch keine Waffen oder Sprengstoff in der Wohnung des Mannes entdeckt worden. Er steht im Verdacht, einem in Wien gefassten 17-jährigen Terrorverdächtigen bei Vorbereitungen für einen Anschlag in Österreich geholfen zu haben.

09:45 Grüne fordern Kennzeichnung von Roboter-Nachrichten

Berlin - Die Grünen wollen die Kennzeichnung von maschinell erstellten Roboter-Meldungen in sozialen Medien gesetzlich durchsetzen. So solle deren Einfluss im Wahlkampf begrenzt werden, kündigte Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt in der "Rheinischen Post" an. Sogenannte Social Bots gaukeln vor, echte User zu sein. Sie erstellen Beiträge auf Twitter oder Facebook und können auch auf Beiträge antworten oder diese teilen. Dadurch werden Meinungsbilder vervielfacht und Trends verzerrt.

09:44 Neue Syrien-Verhandlungen haben begonnen

Astana - Nach monatelangen Kämpfen und der vollständigen Eroberung Aleppos durch das Regime haben neue Syrien-Gespräche in Kasachstan begonnen. Er sei zuversichtlich, dass die notwendigen Grundlagen für Lösung zu finden, sagte der Außenminister Kasachstans, Kairat Abdrachmanow, zur Eröffnung in der Hauptstadt Astana. Regime und Rebellen werden dort Teilnehmern zufolge zunächst nicht am gleichen Tisch sitzen. Inhaltlich soll es zunächst um die Stärkung der brüchigen Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland gehen.

09:26 Trump will seine Steuerunterlagen nicht veröffentlichen

Washington - US-Präsident Donald Trump will nach Angaben seiner Beraterin Kellyanne Conway seine Steuerunterlagen nicht veröffentlichen. Conway sagte dem Sender ABC, die meisten Amerikaner würden sich darauf konzentrieren, wie ihre eigenen Steuererklärungen während Trumps Amtszeit aussehen werden - nicht wie seine aussehen. Trump ist nach Angaben des Fernsehsenders CNN der einzige Präsidentschaftskandidat der großen Parteien seit 1972, der seine Steuererklärung nicht publik gemacht hat.