Generalbevollmächtigter Air Berlin: Müssen "business as usual" hinbekommen

Nachrichten-Ticker

00:04 Wettbewerbshüter sieht Air-Berlin-Übernahme kritisch

Berlin - Die Lufthansa stößt mit ihren Plänen für eine Teilübernahme der insolventen Air Berlin auf Gegenwind von Wettbewerbshütern. "Air Berlin und Lufthansa sind auf vielen Flugstrecken direkte Konkurrenten", sagte der Chef der Monopolkommission, Achim Wambach, der Zeitung "Rheinische Post". "Lufthansa müsste für eine Genehmigung der Fusion mit strengen Bedingungen und Auflagen rechnen.". Dazu zähle der Verzicht auf weite Teile der begehrten Landerechte von Air Berlin.

23:45 Fäkalbakterien in Snacks fliegender Händler in Barcelona

Barcelona - Fliegende Händler verkaufen am Strand der spanischen Mittelmeermetropole Barcelona einem Medienbericht zufolge mit Fäkalbakterien verseuchte Getränke und Snacks. So enthielten Mojitos, belegte Brötchen oder gefüllte Teigtaschen viel zu hohe Mengen an E.coli-Bakterien, berichtete die spanische Tageszeitung "El País". Ein Labor hatte die illegal verkauften Lebensmittel für "El País" getestet und befunden, dass sie ein regelrechtes "Nest von Fäkalbakterien" seien. In der vorgefundenen Konzentration seien sie aber keine Gefahr für die Gesundheit gewesen, hieß es weiter.

23:08 Cruise bricht sich den Fuß bei Stunt

Los Angeles - US-Filmstar Tom Cruise hat sich bei den Dreharbeiten für den neuen Spionagethriller "Mission: Impossible 6" den Fuß gebrochen. Die Dreharbeiten würden ausgesetzt, bis sich der Schauspieler von der Verletzung erholt habe, teilte das Studio Paramount Berichten zufolge mit. Paramount zufolge soll der Film zum geplanten Termin im Juli 2018 in die Kinos kommen.

23:07 US-Börsen schließen kaum verändert

New York - Die Wall Street hat kaum auf Signale für eine weiterhin recht lockere US-Geldpolitik reagiert und wenig verändert geschlossen. Der Dow Jones Industrial gewann letztlich magere 0,12 Prozent auf 22 024 Punkte, nachdem er an den beiden Vortagen jeweils knapp an der Marke von 22 000 Zählern gescheitert war. Der Kurs des Euro legte erheblich zu. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1767 Dollar gehandelt.

23:05 Ermittlungsverfahren nach Auto-Attacke in Frankreich

Meaux - Die französische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet, der mit einem Auto in eine Pizzeria gerast ist und eine Zwölfjährige getötet hat. Ein Richter ordnete zudem Untersuchungshaft für den 32-Jährigen an, wie die Staatsanwaltschaft von Meaux mitteilte. Gegen ihn wird insbesondere wegen Mordes und versuchten Mordes ermittelt. Der Mann steuerte sein Auto nach Darstellung der Ermittler absichtlich in die Terrasse der Pizzeria. Das Motiv blieb bislang unklar, die Ermittler hatten einen terroristischen Hintergrund komplett ausgeschlossen.