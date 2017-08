Gericht stoppt Präsidenten UN-Korruptionsjäger darf in Guatemala bleiben

Nachrichten-Ticker

06:55 Merkel bei Mini-Gipfel, weniger Flüchtlinge übers Mittelmeer

Paris - In der Flüchtlingskrise wollen Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien mit afrikanischen Ländern zusammenarbeiten, um Migrationsbewegungen nach Europa einzudämmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel reist dazu heute zu einem Spitzentreffen nach Paris, bei dem auch Vertreter aus dem Niger und dem Tschad sowie der international anerkannten Übergangsregierung in Libyen dabei sind. Gleichzeitig ist die Zahl der Flüchtlinge, die Italien über das Mittelmeer erreicht, deutlich zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr kamen allein in diesem Monat knapp 90 Prozent weniger Flüchtlinge an Italiens Küste.

06:46 Nach Schiffsunglück: US-Marine birgt zehn Leichen

Singapur - Nach einem Zusammenstoß eines US-Kriegsschiffs mit einem Öltanker vor Singapur vergangene Woche hat die US-Marine die Leichen aller zehn vermissten Seeleute geborgen. Taucher fanden die Überreste der Vermissten im beschädigten Teil des Zerstörers "USS John S. McCain". Das Schiff kollidierte vergangenen Montag nahe dem Eingang zur Straße von Malakka mit dem Tanker. Die Meerenge zwischen Indonesien und Malaysia ist mit mehr als 2000 Schiffen pro Tag eine der meistbefahrensten Schifffahrtsrouten der Welt.

05:44 Weißer Ring fordert Schmerzensgeld für Terroropfer

Berlin - Der Weiße Ring fordert einen Entschädigungsfonds, um Terroropfern in Deutschland ein Schmerzensgeld zu sichern. Jeder Betroffene soll mindestens einen fünfstelligen Betrag erhalten, sagte die Vorsitzende der Opferorganisation, Roswitha Müller-Piepenkötter, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Wir müssen darüber nachdenken, wie Opfer von Terroranschlägen angemessen zu entschädigen sind. Der Staat sollte einen Fonds für Schmerzensgeld gründen." Die bestehende Härtefallentschädigung beim Bundesjustizministerium sei nicht ausreichend. Auch aus psychischen Gründen sei Schadenersatz wichtig.

05:43 Studie: Mehr Personal in Kitas - Große Unterschiede je nach Region

Gütersloh - Gute Nachrichten für Eltern: In Kitas und Kindergärten verbessert sich die Betreuungssituation. Das zeigt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung. Im März 2016 kümmerte sich ein Erzieher im Schnitt um 4,3 Krippenkinder, also um Nachwuchs unter drei Jahren. Vier Jahre zuvor beaufsichtigte ein Mitarbeiter in der Krippe fast fünf Kinder, im Schnitt 4,8. Eine Verbesserung gibt es auch in Kindergärten: Dort musste ein Mitarbeiter 2016 rein rechnerisch 9,2 Kinder im Blick haben - 2012 waren es 9,8.

04:50 Schulz stellt Pläne für "nationale Bildungsallianz" vor

Berlin - Vier Wochen vor der Bundestagswahl setzt SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz einen besonderen Akzent auf die Bildungspolitik: Mit den Bundesländern will er eine Bildungsallianz zustande bringen und sich für einheitliche Schulstandards einsetzen. Das Papier soll heute Mittag vorgestellt werden. Die SPD will unter anderem das Verbot der Bund-Länder-Kooperation bei der Bildung abschaffen. So soll unter anderem ein Ausbau-, Sanierungs- und Modernisierungsprogramm für Schulgebäude ermöglicht werden.