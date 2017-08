Geschichtliche Parallele US-Autor Whitehead: "Der Mob war immer da"

13:43 Zwei Tote und über 100 Verletzte bei Unglück in Österreich

St. Johann am Walde - Bei dem Sturmunglück mit zwei Toten in einem eingestürzten Festzelt in Oberösterreich sind deutlich mehr Menschen verletzt worden als zunächst angenommen. Mindestens 20 Menschen seien schwer und mehr als 100 leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Es habe sich um ein Fest der Freiwilligen Feuerwehr gehandelt. Eine Sturmböe hatte das Festzelt mit 650 feiernden Gästen in der Nacht zu heute umgerissen.