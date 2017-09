Gläubiger zufrieden BenQ-Insolvenzverfahren endet nach zehn Jahren

17:04 Bericht: Ex-Porsche-Vorstand Hatz in Untersuchungshaft

München - Der ehemalige Porsche-Entwicklungsvorstand und Audi-Motorenentwickler Wolfgang Hatz sitzt einem Bericht zufolge in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter in München habe diesen Schritt angeordnet, melden "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR. Oberstaatsanwältin Andrea Grape sagt nur, der Kreis der Beschuldigten habe sich erweitert. Es habe zwei Durchsuchungen und Beschlagnahmen gegeben. Weiterhin sei aber kein Vorstand oder ehemaliger Vorstand der Audi AG darunter, hieß es.

17:01 Polizei beendet Besetzung der Berliner Volksbühne

Berlin - Nach knapp einer Woche hat die Berliner Polizei die Besetzung der Volksbühne beendet. Beamte nahmen die Personalien von den noch verbliebenden rund 20 Besetzern auf und begleiteten sie vor das Theater. Fünf Menschen wurden laut der Behörde hinausgetragen. Intendant Chris Dercon hatte die Besetzer wegen Hausfriedensbruchs angezeigt. Rund 100 Aktivisten hatten am vergangenen Freitag die Bühne am Rosa-Luxemburg-Platz besetzt und gegen den neuen Intendanten protestiert. Um Dercon und die zukünftige Ausrichtung der Volksbühne gibt es seit Monaten Streit.

16:59 Katalonien: Tausende Studenten demonstrieren für Referendum

Barcelona - Drei Tage vor einem umstrittenen Referendum in Katalonien über die Loslösung von Spanien haben Tausende Studenten die von der spanischen Justiz verbotene Abstimmung unterstützt. Die Studenten versammelten sich im Zentrum der Regionalhauptstadt Barcelona. Medien schätzen die Zahl der Teilnehmer auf mehr als 15 000. Auch Fußballstar Gerard Piqué unterstützt die Proteste. Er rief die Separatisten per Twitter dazu auf, sich in den nächsten Tagen und bei der Abstimmung am Sonntag "friedlich auszudrücken".