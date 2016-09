Mit Beginn des neuen Schuljahres sieht sich das Lise-Meitner-Gymnasium (LMG) insgesamt gut aufgestellt. Dieser Tage wurden 54 neue Fünftklässler am LMG willkommen geheißen, das damit zweizügig ins Schuljahr startet.

Grenzach-Wyhlen. Die Begrüßung der Kinder und deren Eltern durch Schulleiter Manfred Stratz erfolgte am ersten Schultag im Musikpavillon des Schulzentrums. Stratz wünschte den Mädchen und Jungen viel Freude beim Lernen und bedankte sich bei den Eltern für das in die Schule gesetzte Vertrauen.

Die neuen Gymnasiasten wurden musikalisch von ihren Vorgängern, den Sechstklässlern, unter Leitung von Musiklehrer Maximilian Koppmann willkommen geheißen und anschließend von ihren jeweiligen Klassenlehrern in Empfang genommen. In einer Rallye, organisiert von den Schülermentoren, lernten die Fünftklässler spielerisch ihre neue Schule schnell bis in jeden Winkel kennen. Die zwei anschließenden Einführungstage dienten dazu, den Neuankömmlingen das Arbeiten und Lernen am Gymnasium zu erleichtern, bevor der Fachunterricht nach Stundenplan beginnt.

Wie Direktor Stratz mitteilt, besuchen nun 448 Schüler das LMG, darunter 245 Mädchen. Unterrichtet werden sie in 20 Klassen. An der Kursstufe I (Klasse 11) nehmen 54 Schüler teil. „Die Kurswünsche der Schüler der Kursstufe I konnten weitgehend erfüllt werden“, freut sich der Schulleiter. Neben den Kernpflichtfächern (Deutsch, Mathematik und eine Fremdsprache) werden im Wahlbereich – zum Teil auch vierstündig – folgende Fächer angeboten: Englisch, Französisch, Spanisch, Bildende Kunst, Musik, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Geografie, Wirtschaft, Religion, Ethik, Physik, Chemie, Biologie, Sport, Geologie, Informatik sowie ein Seminarkurs.

Die Kursstufe II (Klasse 12 , Abiturklasse) wird ebenfalls von 54 Schülern besucht.

Am Gymnasium unterrichten aktuell 40 Lehrkräfte, darunter eine Oberreferendarin mit selbständigem Unterricht. Neu im Kollegium sind Jochen Müller (Lehrer für Latein und Geschichte) sowie Michael Nopper, der Deutsch und Chemie unterrichtet. LMG-Leiter Michael Stratz bezeichnet die Lehrerversorgung zum Schuljahresbeginn als „insgesamt planmäßig gut“.

Besonders freut sich die Musical-Company des Lise-Meitner-Gymnasiums über die Nominierung ihres Musical-Projekts „Swinging St. Pauli“ für den Lotto-Musiktheaterpreis (wir berichteten). Die Bekanntgabe der Preisträger findet am 16. Oktober in Stuttgart statt. Ein neues Musical zum Ende des Schuljahres im Juli 2017 ist unter der Regie von Thomas Vogt bereits in Vorbereitung.