Mit dem voraussichtlichen Abschluss der im Juli 2016 gestarteten Großlochbohrungen Ende April und dem anschließenden Aufbau einer schallgedämmten und luftdichten Einhausung über das gesamte Sanierungsgelände bis zum Herbst werden die Vorbereitungsarbeiten der Sanierung von Perimeter 1/3-Nordwest der Keßlergrube abgeschlossen.

Grenzach‐Wyhlen. Ab Herbst beginnt dann die eigentliche Sanierung mit dem Aushub des kontaminierten Bodenmaterials in der Einhausung. Bis heute sind rund 80 000 Tonnen an belastetem und unbelastetem Material in mehr als 3000 Spezialcontainerfuhren abtransportiert und der thermischen Entsorgung zugeführt worden, wie die Firma Roche mitteilt. Das entspricht rund 25 Prozent des planerischen Gesamtaushubs von circa 315 000 Tonnen.

Reinigungsanlage für Grundwasser erfüllt alle Auflagen

Um das bei den Großlochbohrungen anfallende belastete Grundwasser fachgerecht zu reinigen, wurde im vergangenen Jahr auf dem Schiffsanleger eine provisorische Grundwasserreinigungsanlage erstellt (wir berichteten). Ab Anfang dieses Jahres wurde die definitive Grundwasserreinigungsanlage in der Halle auf dem Schiffsanleger schrittweise in Betrieb genommen. Die Abnahme der Anlage erfolgte am 9. Februar durch das Landratsamt Lörrach, heißt es in der Pressemitteilung von Roche. Dabei sei bestätigt worden, dass sämtliche behördlichen Auflagen wie schon bei der provisorischen Anlage erfüllt werden.

Ziele der von Herbst 2015 bis März 2016 durchgeführten Rasterbohrungen waren, einerseits die räumliche Verteilung von Materialtypen und Schadstoffen in der Altablagerung zu ermitteln, andererseits die Deklaration und Entsorgungsplanung für die Großlochbohrungen und den anschließenden Aushub vorzubereiten.

Bei den Rasterbeprobungen wurden nun ausgedehnte Grubenbereiche identifiziert, bei denen die Kontamination tiefer vorliegt als ursprünglich angenommen. Die Resultate veranlassen Roche, in diesen Horizonten tiefer als ursprünglich geplant auszuheben, um sämtliches belastetes Erdreich zu entfernen und das behördlich vorgegebene Sanierungsziel sicher zu erreichen.

„Der Schutz von Mensch und Umwelt sowie das sichere Erreichen des Sanierungsziels hat für Roche höchste Priorität. Deshalb haben wir uns für einen teilweise tieferen Aushub entschieden, im Wissen, dass dadurch zusätzliche Mengen an Erdmaterial anfallen werden“, wird Richard Hürzeler, Gesamtprojektleiter Keßlergrube und globaler Roche-Verantwortlicher für Altlasten, in der Mitteilung zitiert. Es handele sich somit um eine Mehrmenge von rund 35 000 Tonnen an Aushubmaterial. „Unsere Planungen sahen bisher eine planerische Aushubmenge von rund 280 000 Tonnen vor. Demnach werden wir nun insgesamt rund 315 000 Tonnen belastetes Erdmaterial ausheben“, ergänzt Markus Ettner, Technischer Projektleiter von Roche.

Bereichsweise tieferer Aushub notwendig

Durch den tieferen Aushub wird sich die Aushubphase voraussichtlich um drei Monate verlängern, erwartet das Unternehmen. Aber nur so könne die vollständige Entfernung der Schadstoffe und damit der Quelle der Umweltgefährdung sichergestellt werden.

Die Firma Roche geht laut Mitteilung davon aus, dass der Abschluss des Sanierungsaushubs unverändert im Jahr 2020 erfolgen kann. Die gesamten Sanierungskosten von 239 Millionen ändern sich dadurch ebenfalls nicht, erwartet Roche.