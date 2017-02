Grenzach-Wyhlen (tn). Mancher Verkehrsteilnehmer dürfte sich gestern Morgen bei der Fahrt durch Grenzach-Wyhlen etwas verwundert die Augen gerieben haben: Die seit gefühlt ewigen Zeiten in Aussicht gestellten Tempo-30-Schilder sind tatsächlich angebracht worden. Per sofort gilt auf zwei Abschnitten in den beiden Ortsdurchfahrten wie geplant das neue Tempolimit.

Die Ausweisung der 30er-Abschnitte ist das unmittelbare Ergebnis des von der Gemeinde in Auftrag gegebenen Lärmaktionsplans und eine beinahe endlose Geschichte. So sollten die 30er-Schilder eigentlich bereits Ende 2015, Anfang 2016 aufgehängt worden sein. Irgendwann wurde dann Herbst 2016 daraus – doch die Schilder kamen nicht. Im vergangenen Sommer dann betrachtete die Gemeinde das Verfahren als abgeschlossen und rechnete beinahe täglich mit der verkehrsrechtlichen Anordnung der Tempo-30-Abschnitte durch die zuständigen Behörden.

Doch nichts tat sich. Und nicht nur einmal platzte Bürgermeister Tobias Benz diesbezüglich in öffentlichen Gemeinderatssitzungen der sprichwörtliche Kragen, da „die Gemeinde alle Hausaufgaben gemacht hat“. Seitens des Landratsamtes hieß es noch vor einem knappen Monat, man prüfe zwei Gutachten und müsse noch die Polizei anhören. Nun scheinen alle Klippen umschifft zu sein – und Grenzach-Wyhlen hat einen Aufreger weniger.