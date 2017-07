Grenzach-Wyhlen „Absolute Sicherheit gibt es nicht“

Der Gemeinderat Grenzach-Wyhlen hat am Dienstagabend bei einer Gegenstimme die Offenlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für die am Wasserkraftwerk geplante „Power-to-Gas“-Anlage (P2G) beschlossen. Gleiches gilt für die dazu nötige punktuelle Änderung des Flächennutzungsplanes. Diese wurde aus Gründen der Rechtssicherheit vorgenommen.

Von Tim Nagengast

Grenzach-Wyhlen. Eineinhalb Stunden lang dauerte die „Power-to-Gas“-Debatte im Rat, die von zahlreichen Wortmeldungen, Stellungnahmen und Zwischenfragen geprägt war. Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes selbst soll im September erfolgen.

Dirk Schöneweiß, Rechtsberater der Gemeinde, stellte klar: Mit den jetzt gefassten Beschlüssen seien nur die Weichen gestellt, dass Energiedienst (ED) sein Pilotprojekt in Wyhlen weiterverfolgen kann. Die Frage nach der Betriebsgenehmigung stelle sich erst im weiteren Verlauf des Verfahrens. Auch die dem ED von Kritikern unterstellte Absicht, die Anlage nach Realisierung rasch erweitern zu wollen, sei aktuell nicht Gegenstand des Verfahrens. „Dafür müsste man ein komplett neues Verfahren beginnen, also alles von vorn“, hielt Schöneweiß fest.

Kraftwerksiedlung ist kein „Wohngebiet“

An die Adresse der Bürgerinitiative „Wasserkraftwerk am Altrhein“ (BI), die dem Projekt kritisch gegenübersteht, richtete der Jurist die Bemerkung, die von der BI stets als „Wohngebiet“ bezeichnete Kraftwerksiedlung sei offiziell ein Mischgebiet „mit gewerblicher Vorprägung“. Schließlich sei die Siedlung einst aus Werkswohnungen hervorgegangen.

Korsett für ED wird eng geschnürt

BI-Sprecher Michael Kempkes hatte zu Beginn der Sitzung auf ein neues Gutachten des Regierungspräsidiums (RP) verwiesen, aus dem hervorgehe, dass im Falle einer Explosion im Umkreis von 100 Metern bis zu 20 Prozent der Scheiben bersten würden (Stichwort: Explosionsschutzdokument). Bürgermeister Tobias Benz hielt dem entgegen, dass sich dieses Sicherheitsgutachten nicht auf die finale Genehmigung der P2G-Anlage durch das RP, sondern auf den jetzigen Stand des Verfahrens beziehe. Aktuell gehe es nur um die Bauleitplanung.

Herwig Eggers, Sprecher des Bund, ergänzte, dass dieses Gutachten erst am 6. Juli eingegangen sei. Die SPD-Fraktion stellte daraufhin den Antrag, das Thema P2G-Anlage komplett von der Tagesordnung zu nehmen. Das genannte Gutachten sei bisher in keiner Weise in den Abwägungen zum Bebauungsplan berücksichtigt worden. „Und ein Leuchtturmprojekt mit Mängeln ist für uns nicht machbar“, sagte Heinz Intveen. Hier hakte Schöneweiß ein, dass das RP die geplante Wasserstofferzeugungsanlage für genehmigungsfähig halte – trotz Gutachtens. Man könne daher sehr wohl in die Bauleitplanung einsteigen. Und: „Es gibt immer ein Restrisiko, absolute Sicherheit gibt es nicht. Es geht heute nur um den Offenlagebeschluss. Durch Warten werden Sie nicht schlauer.“ Schlussendlich nahmen die Sozialdemokraten dann ihren Vertagungsantrag zurück.

Das Korsett, in dem sich ED bewegen muss, wird derweil eng geschnürt. So umfasst der vorhabenbezogene Bebauungsplan exakt das geplante Baufenster innerhalb des Betriebsgeländes des Kraftwerks und legt per Zweckbestimmung fest, dass dort ausschließlich die P2G-Anlage errichtet werden darf. Klar geregelt werden zudem die Grundfläche der geplanten P2G-Anlage, die Höhe des Betriebsgebäudes plus Befüllstation für Lastwagen sowie Wasserstoffspeicher.

Keine Anlage mit zwei Megawatt Leistung

Dass in den Planunterlagen dabei an manchen Stellen von einer Zwei-Megawatt-A statt 1,3-Megawatt-Anlage die Rede ist, hat übrigens einen profanen Grund: Hilfsaggregate wie Lüftungen oder Kompressoren führen am Schluss zu dieser höheren Gesamtleistung der P2G-Anlage, wie aus den vorliegenden Unterlagen hervorgeht.

„Liegewiese“ ist nicht betroffen

Keine Sorgen machen müssen sich Spaziergänger, Radwanderer und Berufspendler Richtung Schweiz. Der Weg zum Kraftwerksteg hinüber nach Augst wird nicht tangiert, da ja ausschließlich innerhalb des umzäunten Kraftwerksgeländes gebaut wird. Auch die zur Naherholung beliebte „Liegewiese“ ist von den ED-Plänen nicht betroffen, da sie sich außerhalb des Werksgeländes befindet und frei zugänglich bleibt.

Nicht umgesetzt werden sollen übrigens die von der BI angeregten Pläne zur Schaffung einer Lkw-Zufahrt aus Richtung der Spitzkehre beim Auhof. Wie Dirk Schöneweiß erläuterte, werden „im Schnitt 1,5 Lastwagen pro Tag“ die P2G-Anlage ansteuern. Von einer signifikanten Verkehrszunahme innerhalb der Kraftwerksiedlung könne daher keine Rede sein.

ED hat noch keine Abnehmer bisher

Wie Irene Knauber von ED auf Anfrage aus dem Gemeinderat darlegte, hat das Unternehmen bisher noch keinen potenziellen Wasserstoffabnehmer. Es seien diesbezüglich noch keine Verträge geschlossen worden, erklärte Knauber.

Die Stimmung am Ratstisch war durchaus geprägt von „eigentlich pro Power-to-Gas“. Mehrere Gremiumsmitglieder kündigten jedoch an, weiterhin sehr wachsam zu bleiben, damit das Vorhaben kein unnötiges Sicherheitsrisiko werde.