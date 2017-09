Grenzach-Wyhlen Alemannisch mit viel Humor

Grenzach-Wyhlen (was). Begebenheiten aus dem Leben, die Liebe zur Heimat, gekonnte Wortspiele und jede Menge Humor bilden die Grundlage der Lieder des Schopfheimer Mundart-Duos „D’ Knaschtbrüeder“. Dieses begeisterte nun anlässlich der 44. Ausgabe des legendären Peter-Gutmann-Turniers des Tennis Club (TC) Grenzach am Freitag rund 120 Besucher bei einem alemannischen Abend auf dem Club-Gelände am Gmeiniweg.

Von der ersten Minute an überzeugten Jeannot und Christian Weißenberger dabei nicht nur mit ihrem harmonischen Gitarrenspiel und ihren kraftvollen und warmen Stimmen, sondern auch mit ihrem einnehmenden Humor. Immer wieder erzählte Jeannot zwischen den einzelnen Stücken kleine, lustige Anekdoten oder gab spontan einen zur Thematik passenden Witz zum Besten. Und auch im musikalischen Repertoire selbst versteckten sich jede Menge humorvolle Geschichten. So schildert zum Beispiel das Lied „Alles in de Finke“ einen nächtlichen Ausflug mit dem Motorrad vom Stettener „Wiesentäler Hof“ in zwei früher sehr bekannte Nachtlokale – das „Hebeleck“ in Lörrach und das „Trogadero“ in Weil. „Drei Mann ufem Göppel und zwei im Siettewage“ jagen dabei im Takt der Musik die Dammstraße rauf und später über den Tüllinger. Der Fahrer – Bruno – ist die Hauptfigur der musikalischen Erzählung und den ganzen Abend in seinen Hausschuhen (Finke) unterwegs. Passend daher der Refrain: „Ma sott nit glaube was denn so ne Ma alles in de Finke mache cha“.

Neben humorvollen Pointen, klang in den Liedern der beiden Musiker außerdem immer wieder die Liebe und Verbundenheit zur Heimat durch. Und auch Wünsche aus dem Publikum wurden von den beiden Musikern im Laufe des Abends gerne angespielt. Die Zuhörerschaft zeigte sich von dem mehrstündigen Auftritt der Knaschtbrüeder begeistert und quittierte diesen mit tosendem Beifall.

„Wir sind mit dem Abend sehr zufrieden. Er ist genau so gekommen, wie wir uns das vorgestellt hatten“, freute sich TC-Präsident Thilo Kaltenbach über den gelungenen Auftritt und das restlos ausverkaufte Konzert.