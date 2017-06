Grenzach-Wyhlen Alle Abiturienten haben bestanden

Unter dem Vorsitz von Oberstudiendirektor Jörg Rudolf vom Gymnasium Schönau fanden am Dienstag die mündlichen Abiturprüfungen am Lise-Meitner-Gymnasium statt. Am Ende des Prüfungstages stand fest, dass alle 53 Schüler der Kursstufe II die Prüfung bestanden haben.

Grenzach-Wyhlen. Die diesjährigen Abiturienten des Lise-Meitner-Gymnasiums (LMG) sind:

Jannik Anna, Elisabeth Bartelmus, Luisa Biester, Laura Brenneisen, Sara Brezak, Marvin Busse, Tang-Felix Chi, Anna-Lena Cimo, Christian Engel, Jessica Falkowski, Zoe Fränkle, Nina Frings, Norwin Galinski, Sara Giambanco, Lucia Greco, Müfide Güleken, Sascha Gummin, Sinja Happle, Bjarne Haubrichs, Emely Hercher, Merlin Johannes Hilbert, Sabrina Hornberger, Luca Hügin, Melina Issler, Céline Kaiser, Felix Kerkmann, Jette Kleemann, Felix Kohler, Joshua Kopp, Lena Kreutler, Jannick Lehmann, Saskia Loos, Jessica Lungwitz, Larisa Maksic, Lea Romina Nönninger, Benedict Lucas Osterath, Daniel Pairan, Celine Pairan, Jonas Probst, Niklas Ritter, Yannick Ritter, Katja Schach, Alina Sophie Schellen, Jonas Schulz, Jessica See, Daniel Seibold, Annika Streil, Gianmarco Tissier, Philipp Tran, Selma Turgut, Kimberley Wielscher, Florian Wiest und Miriam Witthüser.

Die besten Ergebnisse erzielten Florian Wiest und Katja Schach mit einem Notendurchschnitt von jeweils 1,0. Diese herausragende Gesamtleistung wird mit einem Schulpreis gewürdigt. Ebenfalls einen Schulpreis für sehr gute Leistungen erhalten Laura Brenneisen (1,2), Nina Frings (1,3), Jessica Falkowski (1,4) und Zoe Fränkle (1,5).

Abifeier am Samstag

Auch Kimberley Wielscher, Elisabeth Bartelmus, Norwin Galinski, Jessica Lungwitz, Sascha Gummin und Bjarne Haubrichs erreichten eine Eins vor dem Komma und erhalten für ihre erbrachten Leistungen ein Lob ebenso wie Jannik Anna, Celine Pairan und Daniel Pairan (2,0).

Der gesamte Jahrgang erzielte einen Durchschnitt von 2,3.

Für besondere Leistungen in einzelnen Fachgebieten erhalten mehrere Abiturienten Preise und Auszeichnungen. Diese werden ihnen am Samstag, 1. Juli, im Rahmen der Abiturfeier in der Hochrheinhalle Wyhlen von Schulleiter Manfred Stratz und der Vorsitzenden des Freundeskreises, Christina Mathesius, überreicht. Der offizielle Teil der Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Vorab findet ab 17 Uhr ein Sektempfang statt.