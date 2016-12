Wenn man den vollbepackten Einkaufswagen in den Supermärkten und Discountern in der Doppelgemeinde am gestrigen frühen Morgen glauben darf, dann wird auch das Jahr 2017 mit lang anhaltendem Kanonendonner, Silvesterraketen, Böllern und jeder Menge Pyrotechnik empfangen.

Grenzach-Wyhlen (mv). Obwohl der Verkauf des Feuerzaubers seit einigen Jahren laut Statistiken eher rückläufig ist, finden die Feuerwerksartikel nach wie vor reißenden Absatz – vor allem bei jungen Menschen.

Ganze Einkaufswagen mit Raketen und Böllern vollgeladen haben sich am gestrigen Donnerstag auch zahlreiche schweizerische Kunden. Doch wer geglaubt hatte, dass die riesigen Sortimente ausschließlich in der Silvesternacht verschossen werden sollten, der sah sich getäuscht. Viele Schweizer haben sich auf deutscher Seite schon jetzt für den Nationalfeiertag am 1. August mit der nötigen Pyrotechnik eingedeckt. Einige Eidgenossen nahmen dafür sogar den Weg aus dem Kanton Bern bis nach Grenzach-Wyhlen in Kauf, wie sich gestern anhand der Nummernschilder auf Supermarktparkplätzen ablesen ließ

Uneinigkeit herrschte indes in Bezug auf die für Schweizer gestatteten Freimengen für die Feuerwerksartikel. Während ein Grenzacher Marktleiter betonte, dass es eine solche Grenze nicht gebe, gaben einige Schweizer im Gespräch mit unserer Zeitung an, dass sich die Freimengen nach dem Gewicht des Sprengpulvers in den Böllern und Raketen richten würden.

Dessen ungeachtet wurde gekauft, was Krach macht und was so bunt wie möglich den Nachthimmel an Silvester erleuchten kann. Und wer das Neue Jahr etwas ruhiger angehen will, für den hatte der Handel ebenso eine Vielzahl von Tischfeuerwerk parat, und auch für das traditionelle Bleigießen konnten die passenden Utensilien eingekauft werden.