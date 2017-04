Grenzach-Wyhlen Altgedientes und Zukunftfähiges

Von Willi Vogl

Altgedientes, aber auch Zukunftfähiges stand bei der Arbeitwohlfahrt Grenzach-Wyhlen im Mittelpunkt. Zudem gab es eine Nachwahl.

Grenzach-Wyhlen. Vorsitzende Christel Campagnazeichnete iIn ihrem Geschäftsbericht zeichnete sie zunächst die verschiedenen traditionellen Tätigkeitsfelder des Vereins nach.

Bewährtes

Feste Kategorien, die auch zukünftig fortgeführt werden sollen, sind etwa der Bring- und Holdienst für Kinder, die Unterstützung des Tafelladens in Rheinfelden, der Weihnachtsmarkt mit Selbstgesticktem und -genähtem oder der kürzlich veranstaltete Malwettbewerb für Kinder, dessen Ergebnisse man derzeit im Café Quellenstüble bewundern kann.

Nachwuchsarbeit

Rechtzeitig sollen auch jüngere Menschen an die ehrenamtliche Vereinsarbeit herangeführt werden. „Nur so kann sich der Verein weiterentwickeln und zukunftsfähig werden“, eröffnete Campagna einen Blick auf geplante Aktivitäten. Dabei sollte man „den Mut haben, das Altgediente wertzuschätzen und gleichzeitig Neues zuzulassen“. So möchte man das Café Quellenstüble zu einer generationsübergreifenden Begegnungsstätte weiterentwickeln, wo auch Ausstellungen und Lesungen ihren Platz finden können. Zudem sollen sich Bürger auch ohne Mitgliedschaft bei der AWO in die ehrenamtliche Arbeit einbringen können.

Vorstellung und Wahl

Campagna stellte Susanne Röske, die neue Leiterin des Café Quellenstüble vor und leitete die Nachwahl der zweiten Vereinsvorsitzenden. Die bisherige Funktionsinhaberin Christine Mauser trat aus persönlichen Gründen zurück. Rosemarie Herbertz wurde mit zwei Enthaltungen zu ihrer Nachfolgerin gewählt.

Stabile Kassenlage

Wenngleich die etwa 76 000 Euro Ausgaben die 73 000 Euro Einnahmen um 3000 Euro überschritten, steht der Verein mit einer Abschlusssumme von 95 000 Euro zum Jahresende 2016 „trotzdem auf stabilen Füssen“, berichtete Kassenwart Dirk Feltes. Diese Zahlen erklären sich vor allem durch die gestiegenen Lohn- und Lohnnebenkosten, die wiederum mit einer Aufstockung des Teams und der Erweiterung der Arbeitsaufgaben begründet sind. Die Kassenprüfer Heinz Intveen und Manfred Herbertz bestätigten die ordnungsgemäße Kassenbuchhaltung und regten darüber hinaus technische Verbesserungen für die zukünftige Aufbereitung des Zahlenwerks an. Feltes wurde mit einer Enthaltung entlastet.

Kreisvorsitzende spricht

Schließlich hielt die Kreisvorsitzende Hannelore Nuss ein emotionales Plädoyer für die ehrenamtliche Arbeit im sozialen Bereich. 21 Prozent der Menschen vor Ort seien von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen. „Wir sollten nicht über die Betroffenen, sondern mit ihnen sprechen“, lud sie die Anwesenden zu eigenem Engagement ein. Erst wenn man den Ärger über so manche bürokratische Hürde hintanstelle und auch Konflikten nicht aus dem Weg gehe, könne man letztlich Positives bewirken. Ein besonderes Anliegen ist ihr dabei die Versorgung von Kindern und Erwachsenen, die weniger haben als man selbst.