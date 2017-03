Grenzach-Wyhlen Am Hörnle alles in Ordnung

Grenzach-Wyhlen (mv). Der Yacht-Club Hörnle Grenzach-Wyhlen hat auch im zurückliegenden Jahr alles dafür getan, dass die Steganlage am Grenzacher Hörnle ein attraktiver Anlaufpunkt für all diejenigen bleibt, die dem Bootssport verbunden sind.

Rückblick

Bei der Jahreshauptversammlung des Yacht-Clubs spiegelte sich das große Engagement der Mitglieder am Freitag vor allem in den Berichten der Vorstandschaft wider. Stegwart Wolfgang Grimm erinnerte beispielhaft an 565 Stunden, die von dem Yacht-Club-Mitgliedern bei Arbeitseinsätzen auf dem Vereinsgelände geleistet wurden. Hinzu gekommen seien weitere Sondereinsätze sowie zahlreiche andere Aktivitäten, die zugunsten des Vereins darüber hinaus geleistet wurden.

Vorsitzender Ralf Geimüller verwies auf die übrigen nautischen Aktivitäten und auch an gesellige Veranstaltungen wie dem Stegfest und die Auszeichnung mit der Blauen Flagge. Das Umweltzertifikat, das dem Yachtclub seit vielen Jahren verliehen wird, zeichnet den Club in besonderer Weise aus. Dass sich der Yacht-Club auch am Ferienprogramm der Gemeinde beteiligt und bei den Nikolausfahrten zu den Rheinschiffern engagiert, beweist daneben das soziale Wirken seiner Mitglieder.

Vorschau

Anstatt der bisherigen Stegfeste soll am 1. Juli dieses Jahres eine „White Night am Rhein“ stattfinden. Dabei sollen alle Gäste nicht nur weiß gekleidet erscheinen, sondern auch die Steganlage wird sich in entsprechender Beleuchtung mit allerlei Attraktivitäten präsentieren.

Für die Sicherheit auf dem Wasser und auf der Steganlage wird darüber hinaus am 25. Juni eine Übung gemeinsam mit der DLRG-Ortsgruppe stattfinden.

Zum geplanten Neubau des Vereinsheims teilte der Vorsitzende mit, dass man bereits einen Bauantrag gestellt und sich für eine Fertigbauweise entschieden habe.

Wahlen

In ihren Ämtern bestätigt wurden der Vizevorsitzende Ewald Fröhle, Hafenmeister Wolfgang Grimm, der Beisitzer-Jugendwart, Jürgen Eiche sowie der Beisitzer Club-Wirt, Jürgen Kraus. Zum neuen Kassenprüfer wurde Herbert Flum bestellt.

Ehrungen

Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Karin und Wolfgang Grimm, Andrej Jäger und Rudi Kienzler geehrt. Für ihre 20-jährige Treue zum Verein wurden Angela Haas und Thomas Schneider, Barbara Ittermann und Heinz-Jürgen Witulski ausgezeichnet. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Ursula Mai, Ruedi Schneider sowie Martina und Günther Senn geehrt. Wilhelm Stegmann erhielt für seine 30-jährige Vereinszugehörigkeit einen Geschenkkorb.

Bei der Hauptversammlung waren jedoch nicht alle zu ehrenden Mitglieder anwesend.