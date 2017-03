Grenzach-Wyhlen An fast allen Regattastrecken der Welt zuhause

Grenzach-Wyhlen (mh). Er war 18 Jahre lang die Galionsfigur des Ruderclub Grenzach und seine Stimme ist weltweit an den Regattastrecken bekannt, an fünf Olympiaden hat Castle als Streckensprecher teilgenommen. Jetzt ist er abgetreten und hat die Verantwortung in andere Hände gelegt. Siegrid Behr wurde am Freitag zur Nachfolgerin gewählt. „Die Geschichte ist rund“, sagte Castle zum Abschied. Es sei ein guter Zeitpunkt gewesen, denn er werde beruflich 2018 für längere Zeit nach Afrika gehen und der Verein habe eine motivierte Nachfolgerin gefunden. „Jetzt bleibt auch ein bisschen mehr Zeit fürs Rudern“, freut er sich. Und persönlicher Höhepunkt für ihn sei die Olympiade in Rio gewesen, wo er als Streckensprecher den Olympiasieg des RCG-Mitglieds Simon Niepmann kommentieren durfte.

Eigens aus Ulm angereist war der Vorsitzende des Landeruderverbandes Uwe Gerstenmaier, er zeichnete Castle mit der Landesehrennadel mit goldenem Kranz für seine Verdienst für den Rudersport in Baden-Württemberg und weltweit aus.

Der RCG hat nun auch ein neues Ehrenmitglied, die Urkunde überreichte Joachim Friedlin, aus Händen von Heribert Dunkel gab es die goldene Ehrennadel des Vereins und obendrein wird Castle auch noch ein bleibendes Denkmal gesetzt: Eine Bootshalle trägt künftig den Namen „Paul‘s Castle“.

Mit launigen Worte und alemannischen Versen sowie einer unterhaltsamen Video-Präsentation würdigte Stefan Koppetsch den scheidenden Vorsitzenden, der mit stehende Ovationen verabschiedet wurde.

Ein besonders Geschenk gab es obendrein: Castle lehne Geschenke zwar ab, sagte Kassierer Detlef Rossenbach, aber man habe trotzdem gesammelt: An Ende stand ein Spendenscheck über 3750 Euro, der an die Stiftung für krebskranke Kinder Regio Basiliensis geht, in der sich Castle auch engagiert.