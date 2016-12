Von Willi Vogl

Zum 31. Mal fand am Donnerstagabend das Quempas-Singen in Grenzach statt. In der gut gefüllten evangelischen Kirche von Grenzach versammelten sich vor allem ältere sangesfreudige Besucher, vereinzelt begleitet von ihren Enkeln.

Grenzach-Wyhlen. Das beherzt musizierende Kammerorchester „Quem Pastores“ mit Johannes Ranke, Helmut Talke, Gerald Kindermann, Heidi und Helmut Burkhardt, Christine Rillig und Gisela Talke begleitete den gemeinsamen Gesang in einfachen und oft anheimelnden Sätzen. Aufgelockert wurde der Liederreigen mit kleinen barocken Preziosen von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel.

Das wohl älteste Weihnachtslied, „In dulci jubilo“ aus dem 15. Jahrhundert, das durch den Satz von Michael Praetorius bekanntgewordene „Es ist ein Ros entsprungen“ oder das in allen christlichen Teilkirchen äußerst beliebte Adventslied „Macht hoch die Tür“ stellten für kaum einen Besucher nennenswerte Gesangshürden auf, zumal der Text in Papierform auslag. Bei unbekannteren Weisen wie dem 1670 erstmals in einem Bamberger Gesangbuch abgedruckten „Wach Nachtigall, wach auf“ erleichterte ein ausgiebiges instrumentales Vorspiel das melodische Lernen. Melodisch quirlig ging es bei dem aus dem 19. Jahrhundert stammenden „Kommet, ihr Hirten“ zu, und mit Martin Luthers „Vom Himmel hoch“ sowie etwa Paul Gerhardts „Ich steh an deiner Krippen hier“ waren auch zwei theologische Schwergewichtler vertreten.

Mit Geschichten angereicherter Gesang

Musikmeister Helmut Bauckner gab in bewährter Weise nicht nur den Takt an, sondern reicherte mit Hinweisen zur Liedhistorie und persönlichen Erlebnissen die gotteshäusliche Musizierstunde an. Da lauschte man etwa seiner Geschichte von der gastfreundlichen Begegnung mit einem Hirten aus Betlehem oder der Schilderung eines weihnachtlichen Kirchenbesuches in Colombo auf Sri Lanka. Auch dort wurde das 1818 im Salzburger Land entstandene „Stille Nacht“ gesungen. Erst seit jenem Erlebnis gehört das wohl berühmteste Weihnachtslied des deutschsprachigen Raumes auch zu Bauckners selbstverständlichem Weihnachtsrepertoire und bildete das Schlusslied der Musizierstunde.

„Stille Nacht“ wurde ursprünglich mit Gitarrenbegleitung aufgeführt, da seinerzeit in der Oberndorfer Kirche die Orgel ausgefallen war. Frühere Kollekten beim Grenzacher Quempas-Singen dienten der Restaurierung der Orgeln in der katholischen und evangelischen Ortskirche. Die diesjährige Kollekte kommt der Sozialarbeit beider Kirchengemeinden – speziell dem Jugendprojekt 10plus – zu Gute.

Vielleicht könnten noch mehr junge Leute und vor allem Kinder für das Quempas-Singen durch eine Repertoireerweiterung mit jüngerem, auch weltlichem Liedgut begeistert werden. Pädagogische Anreize und Herausforderungen böten hier auch kindliche Akteure mit Instrumenten. Man darf gespannt sein, wie Helmut Bauckner das traditionsreiche Quempas-Singen in all seinen Facetten für die Grenzach-Wyhlener immer wieder neu entdeckt.