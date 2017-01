Von Manfred Herbertz

Noch immer ankert der Kunstfrachter Lorin im Rhein auf Grenzach-Wyhlener Gemarkung. Die Schiffseignerin Anmari Wili hatte mit ihrem zum Kunstfrachter umgebauten Lastkahn im Sommer für Aufregung gesorgt.

Grenzach-Wyhlen. Rund einem Monat lag das Schiff damals widerrechtlich und unbewilligt an einem Liegeplatz am Schacht in Grenzach-Wyhlen. Dieser Fähranlegeplatz ist seit 2008 nicht mehr genehmigt und seither wurden auch die Dalben, die Anlegepfosten nicht mehr gewartet. Wili hatte das Schiff zudem nur notdürftig an Bäumen befestigt, was schifffahrtsrechtlich nicht erlaubt war. Nachdem die Behörden eingeschritten waren und ein Ultimatum gesetzt war, machte sich Wili mit ihrem Kahn auf die Reise.

Doch es kam nicht weit. Nur wenige hundert Meter rheinabwärts – kurz oberhalb des Ruderclubgeländes ging die „Lorin“ erneut vor Anker. Dorthin war das Schiff von den Behörden gelotst worden. Und liegt seither auch dort. Wohl auch weil Wili bislang noch keinen neuen Liegeplatz gefunden hat.

Inzwischen haben sich auch wieder die Behörden mit den Frachter beschäftigt. Bürger hatten sich beim Ordnungsamt beschwert, dass der Kahn immer noch am Ruderclub ankere.

Die Gemeinde selbst, so Ordnungsamtsleiter Jürgen Käuflin, habe keine Handhabe gegen die Schiffseignerin. So wurde die Angelegenheit an das Regierungspräsidium nach Freiburg weitergegeben. Dort sieht man im jetzigen Ankerplatz der „Lorin“ kein Problem, wie Dr. Magdalena Swarowsky, Technische Direktorin im Referat 57, im Gespräch mit unserer Zeitung betonte. „Ein Schiff darf dort ankern wo es kein Ankerverbot gibt“, sagte sie und somit sei es aus schifffahrtspolizeilicher Sicht nicht zu beanstanden.

Zu den Umweltbelangen ist die untere Wasserbehörde im Landratsamt Lörrach zuständig. Wie die Pressesprecherin des Landkreises, Junia Folk, mitteilte sieht man aus derzeitiger Sicht im Landratsamt auch keine Gründe, die gegen den Ankerplatz sprächen.

Bei einem Blick in das offizielle „Airbnb“-Verzeichnis findet man ein Angebot der Schiffseignerin, die an ihren jetzigen Ankerplatz eine Kaptiänskajüte mit vier Schlafplätzen zu Vermietung anbietet.